Do druhé ligy se loňském roce vrátili po pětileté pauze. V moravské skupině pak nohejbalisté R.U.M. Holubice obsadili třetí příčku a v prolínacím čtvrtfinále s českou skupinou je po těsných výsledcích vyřadila Solidarita Praha výsledkem 2:1 na zápasy. Minimálně čtvrtfinálovou účast si Holubičtí přejí i v letošním ročníku, který odstartují v neděli v Postřelmově.

Z přípravných zápasů nohejbalistů Holubic. | Foto: Marek Žitňák

„Tu první sezonu po návratu do druhé ligy jsme vyhodnotili jako velice povedenou. Vlastně jsme zase začínali úplně od začátku. Zkušené duo Petr Bubniak – Radek Pelikán doplnili noví hráči, vrátil se zkušený Josef Hicl a hlavně přišel nový trenér Richard Laťák. Kluci si sedli jak na hřišti, tak i mimo ně, a utvořili výbornou partu. Na domácí půdě jsme prohráli jediné utkání, a to hned to první se Zbečníkem. Od té doby nás i díky velké divácké podpoře, za kterou všem moc děkuji, doma nikdo neporazil. Účast v play-off bylo něco jako bonus,“ vrátil se k minulé sezoně šéf klubu, vedoucí mužstva a stále člen širšího kádru áčka Roman Dlabka.

Pro sezonu 2023 se mužstvo zase trochu změnilo. Modřice si stáhly z hostování Tomáše Svobodu, přišli Radek Nykl a staronový člen klubu Josef Feichtinger. Z Bučovic mužstvo doplnil Zdeněk Nevrlý. Tahouny by měly zůstat hráči s extraligovou minulostí Bubniak a Pelikán, ale…

„Svobodovi moc děkuji za skvělé výkony v holubáckým dresu, jeho body nám budou určitě chybět. Jeho roli by měl převzít hlavně Radek Nykl, protože je jasné, že Bubniak s Pelikánem toho asi moc neodehrají. Petr se teď hodně věnuje teqballu (nohejbal v podstatě na ping-pongovém stole, pozn. red.) a Radek má potrhané vazy v rameni a na kurt se dostane nejspíš asi až koncem května. Uvidíme jak se ta sestava bude vyvíjet a hlavně, jak se budou kluci scházet,“ naznačil Dlabka.

R.U.M. NK Holubice

Kádr A mužstva - 2023:

Lukáš Sušil, František Dlabka, Lukáš Malec, Roman Dlabka, Petr Bubniak, Radek Pelikán, Radek Nevrlý, Radek Šišma, Josef Hicl, Marian Příhoda, Zdeněk Zavadil, Richard Laťák.

Trenéři:

Richard Laťák, David Šlezinger.

Mimochodem v kádru je i jeho třináctiletý syn František, několikanásobný mistr republiky v žákovských kategoriích.

„Zároveň hostuje v dorostu a starších žácích v Modřicích. Za nás bude hrávat mužskou druhou ligu, podle toho, co bude stíhat. Určitě to pro něho bude velmi náročný rok, ale i cenné nasbírané zkušenosti,“ naznačuje hrdý otec.

Volejbalisté Holubic aktuálně vyhráli svoji skupinu II. ligy a pokud uspějí v kvalifikaci, pak od podzimu budou hrát I. ligu. Tedy druhou nejvyšší soutěž v republice. Určitou inspiraci nohejbalisté vnímají, ale cíle si až tak vysoko nekladou.

„První liga pro nás zatím není téma. Samozřejmě jsme si vědomí, že pokud bychom nastupovali v nejsilnější sestavě, tak můžeme dokráčet hodně vysoko. Naším cílem je postoupit do play-off. Pokud bychom snad měli nějaké šance na postup do první ligy, pak bychom si to museli, podobně jako volejbalisté, hodně a hodně si rozmyslet,“ zdůrazňuje Dlabka starší.

Hodně důležitý bude start do nového ročníku. Holubičtí jedou do Postřelmova, což je klub v okrese Šumperk. S ním v přípravě sehráli přátelské utkání s vítězným výsledkem 8:2.

„Nastoupili jsme ještě s Pelikánem. Pokud si pamatuju, pět zápasů prohráli na devět bodů ve třetích setech. Mají tam hodně šikovné kluky a jsem přesvědčený, že budou hrát kolem třetího místa. Takže na nějaké přátelské utkání musíme zapomenout, bude to určitě velká a vyrovnaná bitva. Jak jsem naznačil, určitě nebudeme kompletní. O Pelikánovi a Bubniakovi jsem mluvil, otazník visí i nad startem Radka Nykla. Takže tam pojedeme s pokorou, ale samozřejmě i snahou uspět,“ upozorňuje na sílu prvního soupeře.

V přípravě Holubičtí sehráli i zápas s dalším účastníkem jejich skupiny II. ligy NK Znojmo. Tady by výhra 7:3 měla představovat objektivnější obrázek o síle soupeře, ale ani Znojmo nechce holubický šéf podcenit.

Zkratka R.U.M. vystihuje, jak hlavně by Holubičtí nohejbalisté chtěli v soutěži účinkovat. Tedy jako „Rychlé útočné mužstvo“. Své zápasy budou hrávat až na výjimky v neděli ve dvě hodiny odpoledne.

Doma se poprvé představí v neděli 7. dubna s týmem Koberovská sportovní z.s., což je klub sídlící v Železném Brodu.

„Loni na nás chodilo dost fanoušků, takže věřím v jejich podporu i letos. Fakt nám hodně pomáhají,“ zve Dlabka do útulného holubického sportovního areálku.

Los II. ligy - skupina východ

Základní část:

1. kolo - ne 2. 4. / 13.00 Postřelmov – Holubice

2. kolo - pá 7. 4. / 14.00 Holubice – Koberovská sportovní

3. kolo - ne 16. 4. / 14.00 Holubice – Zbečník

4. kolo - so 22. 4. / 14.00 Přerov – Holubice

5. kolo - ne 30. 4. / 14.00 Holubice – Znojmo

6. kolo - ne 7. 5. / 14.00 Holubice – Postřelmov

7. kolo - ne 14. 5. / 13.00 Koberovská sportovní – Holubice

8. kolo - so 20. 5./13.30 Zbečník – Holubice

9. kolo - ne 28. 5. / 14.00 Holubice – Přerov

10. kolo - so 3. 6. / 14.00 Znojmo – Holubice