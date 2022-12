Pro vás osobně nová hala určitě jednou z motivací do práce je. Vnímá to tak i mužstvo?

Nepochybně. Drtivá většina hráčů prošla extraligou a tedy velkými halami. Někdy je to i jejich hlavní problém, když přicházejí k nám. Mívají pochyby, jak se s tím srovnají, co budou muset měnit. Třeba teď, když jako poslední přišel Tomáš Fila. Přestože je bývalý dlouholetý reprezentant, několikanásobný mistr ligy a vítěz Českého poháru, tak mně řekl, že si musí trošičku zvyknout na ten atypický strop. Naštěstí hráči takového kalibru to většinou zvládnou po jednom dvou trénincích.

Jak můžete novou halu podpořit jinak než výsledky?

Především jsem strašně rád, že se podařil udělat další nezbytný dílčí krok, kterým je vyčlenění financí na projekt. My jsme určitě rádi, že ve spolupráci s městem se podaří v roce 2023 vybrat generálního projektanta a myslím, že pak budeme nápomocni zkušenostmi z našeho volejbalového prostředí, aby tam byly všechny věci, které jsou pro vrcholový volejbal potřeba.

I. liga mužů

Tabulka po podzimní části:

1. Bučovice 16 11 3 1 1 44:16 40

2. Dobřichovice 16 9 3 1 3 39:21 34

3. BV Ostrava 16 10 1 2 3 37:24 34

4. Hr. Králové 16 7 3 1 5 36:28 28

5. Lvi Praha B 15 6 2 2 5 28:26 24

6. VK Brno 16 7 0 2 7 28:29 23

7. Vel. Meziříčí 16 5 3 1 7 30:33 22

8. USK Plzeň 16 5 3 1 7 29:33 22

9. ČZU Praha 16 4 3 2 7 28:34 20

10. D. Liberec B 16 4 0 3 9 23:37 15

11. Č. Budějov. B 16 3 1 3 9 24:40 14

12. MFF Praha 15 2 0 3 10 15:40 9

Jak dlouho vlastně můžete ještě hrát I. ligu na výjimku?

Do konce soutěžního ročníku. Přesně do pátého finálového zápasu první ligy. Výjimka se uděluje na jeden rok. Dokonce letos by neplatila pro baráž o extraligu, která se loni nehrála. Letos se hrát má, ale v bučovické hale by to nešlo.

Při udělení výjimky pro příští rok by mohlo hrát roli, že akce stavba haly je rozjetá.

Podle mého názoru to hraje zcela klíčovou roli. Rozhodne samozřejmě svaz. My o výjimku žádat budeme a myslím si, že zahájení těch projekčních prací by měl být velmi pádný argument pro to, aby nám byla výjimka udělena.

Pojďme na palubovku. Dokázal jste si před soutěží představit, že ji těsně po polovině povedete a s takovým náskokem?

Říkám zcela upřímně, že naprosto ne. Považuji to za jeden z našich největších úspěchů. Ukazuje se, že mužstvo stojí na dobrých a pevných základech a nadále s ním budeme pracovat.

Vyberte klíčové důvody toho "průběžného" úspěchu?

Určitě se nám podařilo tým vhodně doplnit a to, jakým způsobem kluci pracovali. Ale abych byl konkrétní. Mezi hlavní důvody patří domácí prostředí se silnou diváckou podporou. Všech sedm domácích zápasů jsme vyhráli. Dalším je, že jsme sezonu odehráli s relativně širokým počtem hráčů a bez nějakých větší větších zranění. A třetí důvod musím zmínit alespoň okrajově. I v době, kdy se nám v některých zápasech ne úplně dařilo herně, jako třeba v Liberci nebo v Hradci Králové, tak jsme i tyto zápasy dokázali dovést obětavým kolektivním výkonem do vítězného konce.

Za které zápasy byste mužstvu dal jedničku a byly i horší výkony než zmíněné v Liberci a Hradci?

Absolutní jedničku bych dal za zápasy s tehdy vedoucím týmem Blue Volley Ostrava. Jak za domácí utkání, tak i u nich. Vysoké parametry měla derby doma s VK Brno a Spartakem Velké Meziříčí hned ve třetím a čtvrtém kole. Prohráli jsme jen dvakrát. Jednou poměrně jednoznačně se Lvi Praha B a teď ve Velkém Meziříčí v tie-breaku. Kdyby se známkovalo, tak pětku bychom dostali v Praze.

Řekl jste, že výsledek je především kolektivním dílem, ale každý sportovní tým má své tahouny…

Hlavně se ukázalo, že hráči, které jsme přivedli do kádru, tak se zatím jeví jako správná volba. Potřebovali jsme k našim mladým přivést určitou zkušenost. Mám strašnou radost z toho, že tuhle roli bezezbytku plní zmíněný exreprezentant Tom Fila a totéž lze říct o pozici Iva Kobolky, který přišel z extraligového Ústí nad Labem.

Jaký program máte v soutěžní přestávce?

Hned po posledním utkání v Brně hráči dostali týden volno. Po něm se začnou připravovat kondičně pod vedením Pepy Mlčúcha. S několika bude pracovat i podle individuálních plánů. Takže začneme jakýmsi fyzickým blokem a dohnáním kondičky. Herní přípravou bude finále přeboru České obce sokolské, kde budeme sedmého ledna v Chocni obhajovat titul přeborníka republiky. První ligu začínáme doma v pátek 13. ledna se Lvi Praha, kterým chceme oplatit porážku. V sobotu přijede béčko Jihostroje České Budějovice. Druhá část sezony bude ještě dlouhá a především v ní půjde o to, načasovat tu správnou formu na začátek března, tedy na start play-off.

Je možné ještě doplňovat kádr, pokud je to vůbec potřeba?

Okno je otevřené do 31. ledna, kdy se uzavírají soupisky pro extraligu i první ligu. My se tím určitě zabývat budeme. V podstatě od poloviny listopadu a v tom závěrečném zápasovém bloku s námi nebyli kluci hostující ze Zlína Lukáš Čeketa a Laďa Toman. S oběma chceme spolupracovat dál, ale v případě, že by nedošlo k dohodě, tak bychom uvažovali o náhradě. Jinak to bude jen minimální korekce. O uvolnění z hostování nás požádal Josef Drozd a na jeho místo by měl přijít mladý hráč z extraligového Liberce Vojtěch Bígl.

Ptát se, co by se dělo, pokud byste právo postupu do extraligy nakonec vybojovali, je možná předčasné. Ale nějakou představu určitě máte…

Ano, je na to brzo, ale v podobné situaci jsme byli už loni před finále první ligy. A to vítěz postupoval přímo, bez baráže s extraligou. Takže někde vzadu v hlavě to je, ale spíš jen jako termíny finálových zápasů. Ale ani tam ještě nejsme a nemusíme být. Samozřejmě, že by se mně líbilo počtvrté vyhrát základní část první ligy, což by znamenalo výhodu domácí prostředí pro případné rozhodující zápasy v celém play-off. Loni jsme rozhodující zápas těsně prohráli v Benátkách. A třeba i navázat vítězným finále doma. Ale je to samozřejmě moc daleko…

Jaké máte přání ohledně dárku pod stromečkem a do nového roku?

Dárek už jsem dostal od hráčů. Jednak tím umístěním, ale i vyrovnanou rekordní sérií první ligy v poměru vyhraných a prohraných zápasů 13:1. Do nového roku samozřejmě všem přeju jen to nejlepší. Pro mě pak, aby tým šlapal tak jako dosud. Těšilo mně jak kluci stoprocentně přistupovali k tréninkům, jak je obsah, který jim připravoval Jaro Vlk, bavil. To bych dodal ke klíčovým důvodům, k tomu, že nám podzim tak výsledkově vyšel.