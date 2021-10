Do domácí haly si jej pozvali po vítězství v úvodní pohárovém turnaji. V něm rovněž doma porazili Kometu Brno a překvapivě i prvoligový B tým extraligových Lvů Praha.

Mistrovskou sezonu ve druhé lize sice rozehráli v Ostravě porážkami s Blue Volley, ale hned v následujícím dvoukole si připsali pět bodů za dvě vítězství se Sokolem Šlapanice.

Český pohár

2. kolo:

TJ Holubice – Black Wolley Beskydy

Čtvrtek 21. října, 19.00 hodin, sportovní hala v Holubicích.

„V závěru přípravy a na začátku sezony jsme měli mnoho zraněných hráčů a bez nich to v Ostravě prostě nešlo. Blue Volley je faktická farma extraligových Beskyd. Jsou to převážně kluci do třiadvaceti let, které na hřišti kočíruje Široký, ještě před dvěma roky blokař reprezentace. Jsou to profesionální hráči, trénují čtrnáct hodin týdně a třikrát týdně dvoufázově. Trenéři je asi podle nějakého klíče pravidelně nasazují i do extraligy. Oni hráli krásný volejbal, my taky, ale prostě jsme na ně nestačili. Se Šlapanicemi je to něco jako derby a přiznávám, že jsme ze zápasu měli trochu obavu. Jednak oni mají výborné mužstvo, jednak nám chyběli tři kluci ze základní sestavy. Kolář, Namešanský a Russnák, tedy nejlepší blokař, nejlepší smečař a nejlepší účko. Nakonec jsme vyhráli oba zápasy,“ zhodnotil vstup do II. ligy manažer a trenér Holubic Arnošt Šmerda.

Po „béčku“ se tedy Holubičtí ve čtvrtek utkají i extraligovým áčkem Beskyd. Šmerda očekává, že v sestavě bude i několik hráčů z úvodních vzájemných druholigových duelů.

„Myslím si, že mohou být i tři a uvidíme, jestli nenasadí i Širokého. My sice už budeme v lepším stavu, ale o výsledku si nějaké iluze nedělám. Na ně určitě nemáme ani kompletní a oni budou chtít postoupit. Takže za úspěch budu považovat, když v některém setu uhrajeme dvacet bodů. Pro nás je to spíš takový svátek volejbalu. Lidi se naživo podívají na profesionální volejbal,“ naznačil rozložení sil holubický šéf.

Ten ujistil, že je to výjimečný zápas i pro hráče, takže vychutnat si volejbalový svátek trenéři nechají všechny nominované hráče. Budou mezi nimi i Pavel Kolář a Ján Namešanský.

„Adam Russnák sice začal trénovat, ale hrát ještě nemůže. Kolář bude na lavce, ale měsíc si nesáhl na balon, takže to bude spíš takové symbolické. I v tomto směru jsme za nimi hodně pozadu. Poslední tréninky byly strašně málo navštěvované, protože jsme měli opravdu hodně marodů. Tak čtrnáct dnů, tři neděle trénujeme v šesti lidech, a to je málo,“ poznamenal Šmerda.