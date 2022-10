Komentář předsedy okresní komise futsalu Franty Tobolíka:

„Na Orlech byl jako domácí uveden Amor. Na druhém místě měl na Lazor jen nepatrnou ztrátu, ve skóre o tři branky. První poločas se vyvíjel dobře pro hosty a vypadalo to pro ně podobně jako již několikrát v posledních ročnících. Jenže ve druhém poločase domácí tým vývoj utkání úplně otočil a ještě přidal několik branek navíc. Třetí tým, Orli, který byl tentokrát na svém hřišti v roli hostů, se v tabulce už druhou sezonu pohybuje na chvostu. Nedařilo se mu ani tentokrát a schytal rekordní příděly tohoto ročníku. Amor se přehoupl do čela tabulky a vytvořil si velkou šanci na přezimování na čele. V Bučovicích se dařilo domácímu Orlům, přestože byly všechny tři zápasy vyrovnané. Bez bodů naopak odjel překvapivě Mouřínov, který se nechal zaskočit Sokoly. Mouřínov po výborném průběhu podzimu nejspíše spadne do středu tabulky, kam se dotáhl Sokol. V Bohdalicích se ani v posledních zápasech podzimu, navíc na vlastním hřišti, domácí tým neprosadil. S Krásenskem sehrál vyrovnaný zápas, ale na body to nestačilo. O úspěch dne se bojovalo mezi hosty. Dlouho to vypadalo na remízový výsledek, ale Marefy lépe zvládly závěr zápasu a odvezly si plný počet šesti bodů.“

Tabulka OP:

1. Amor C 8 7 0 1 89:40 21

2. Lazor Vyškov 7 6 0 1 69:36 18

3. Mouřínov 8 4 1 3 59:46 13

4. O. Bučovice 6 4 0 2 33:23 12

5. JČ Marefy 6 3 1 2 41:29 10

6. S. Bučovice 7 2 1 4 44:45 7

7. Krásensko 6 2 0 4 26:31 6

8. Orli Vyškov 6 1 1 4 41:80 4

9. Kozlany B 8 0 0 8 28:100 0

Příští kolo - sobota 8. 10. (9.00, 10.00, 11.00):

SA Krásensko: FC Krásensko – Orli Bučovice, Orli Bučovice – Orli Vyškov, FC Krásensko – Orli Vyškov.

SA Hliník Marefy (časy jsou v jednání): JČ Marefy – Sokol Bučovice, JČ Marefy – Lazor Vyškov.

Střelci branek: Ševčík Milan (Amor Kloboučky Vyškov) – 24, Lička Josef (Lazor Vyškov) – 20, Gregor Petr (Amor Kloboučky Vyškov) – 15, Svoboda Dušan (Sokol Bučovice) – 15, Kučera Stanislav (JČ Marefy) – 14, Procházka Lukáš (Amor Kloboučky Vyškov) – 14, Nový Miroslav (Mouřínov) – 13, Kudlička Roman (Mouřínov) – 12, Lička Martin (Lazor Vyškov) – 10.

SA Orel Vyškov: Amor Vyškov C – Lazor Vyškov 7:2 (0:2), Procházka Lukáš 3, Ševčík Milan 2, Gregor Petr, Slavíček Michal - Gottvald David, Lička Josef. Lazor Vyškov – Orli Vyškov 21:7 (5:3), Lička Josef 7, Lička Martin 5, Gottvald David 3, Ertl Jaroslav 2, Kunst Jakub 2, Kučera Tomáš, Legner Jiří - Dubrovský Matyáš 3, Oberdörfer Karel, Bárek Petr, Kopáč Robert, Heger Jan. Amor Vyškov C – Orli Vyškov 30:7 (14:2), Procházka Lukáš 11, Ševčík Milan 8, Gregor Petr 6, Bartoš Marian 3, Hromek Vojtěch 2 - Holler Jiří 2, Bárek Petr 2, Heger Jan 2, Dubrovský Matyáš.

SA Gymnázium Bučovice: Orli Bučovice – Sokol Bučovice 5:3 (4:1), Svoboda Zdeněk 2, Zpěvák Martin, Volec Lubomír, Volec Rudolf - Kolaja Michal 2, Kohoutek Jan. Sokol Bučovice – FK Mouřínov 6:3 (0:3), Svoboda Dušan 3, Pavlík Jaroslav 2, Nevole Petr - Křivánek Radovan, Nový Miroslav, Jelínek Roman. Orli Bučovice – FK Mouřínov 5:2 (1:0), Svoboda Michal 3, Volec Lubomír, Šrom Marek - Kudlička Roman, Jelínek Roman.

SA Bohdalice v parku: Kozlany-Bohdalice B – FC Krásensko 1:4 (0:1), Tomala Karel - Vágner Jakub 3, Koutný Jan. FC Krásensko – JČ Marefy 3:5 (2:1), Sekanina Josef 2, Vágner Jakub - Kučera Stanislav 2, Hák František, Chaloupka Vít, Adamík Tomáš. Kozlany-Bohdalice B – JČ Marefy 1:9 (0:4), Korkován Zoltán - Kopáček Lukáš 4, Kučera Stanislav 3, Chaloupka Vít 2.