Finálový turnaj nejvyšší krajské soutěže volejbalových kadetek U18 proběhne v sobotu ve Vyškově. Ve sportovní hale ZŠ Purkyňova si od devíti hodin dopoledne dá dostaveníčko osm nejlepších družstev dlouhodobé soutěže, v níž startovalo šestnáct týmů. Dva nejlepší postoupí do kvalifikace o II. ligu.

Ilustrační. | Foto: Deník/VLP Externista

Hrát se bude systémem play-off a každý tým, který chce pomýšlet na horní příčky, si tedy nesmí dovolit zaváhání. Výsledky z finálového turnaje se započítávají do celkového pořadí.

Krajský finálový turnaj volejbalových kadetek U18 ve Vyškově.Zdroj: Deník/VLP Externista„Čeká nás vrchol sezony v kategorii dívek U18. Nejsme tak suverénní jako v loňském ročníku. Celý rok jsme se s většími či menšími obtížemi prokousávali soutěží až do posledního kola, kde se nám konečně podařilo obsadit kýženou postupovou druhou příčku. Zbývá ji »jen« udržet. Holky na to určitě mají. Záleží, jak to ustojí v hlavách. Pokud prodají to, co umějí, věřím, že uspějeme a uděláme první krok k ligové účasti i v kategorii kadetek,“ shrnul krajský přebor i finálové plány předseda pořádajícího Volejbalu Vyškov Tomáš Luska.

V případě úspěchu se tak vyškovské osmnáctileté kadetky připojí k družstvu juniorek do 20 let, které se letos, coby nováček druhé ligy bezpečně udržely. Luska ujišťuje, že na »Purkyňce« bude kromě nabídky kvalitního sportu o diváky postaráno i co se týká občerstvení.

V úvodních zápasech se od 9.00 hodin utkají domácí Vyškov s Křenovicemi a Znojmo se Šlapanicemi. Dále startují KP Brno, Břeclav, Jehnice a Boskovice.