Mohli všechno ztratit, ale nakonec i získat víc než, nakonec získali. V pátém kole extraligy ragbisté Vyškova porazili pražskou Spartu 29:22. V tabulce ji přeskočili a po polovině základní části soutěže jsou na čtvrté příčce, která by na závěr základní části soutěže znamenala postup do semifinále play-off.

Důležitý zápas se Spartou ragbisté Vyškova zvládli. Zvítězili 29:22. | Foto: Zdeněk Vlach

Zápas vyhráli po výborném výkonu, určitě nejlepším v novém ročníku extraligy, přesto tam kousek ke stoprocentní spokojenosti chybí. Na body do tabulky to skončilo 4:2. Domácí položili tři pětky, zatímco sparťané potřebné čtyři a navíc si hosté za jen sedmibodový rozdíl porážky odvezli i druhý bonusový bod.

„Jsme dál ve hře o play-off. Kdybychom prohráli, tak by to pak už bylo moc těžké. Bohužel uhráli si na nás dva body, takže ten odstup není takový, jaký jsme si přáli. Ale za výhru jsem samozřejmě hrozně rád,“ bezprostředně po utkání vystihl hodnotu konečného výsledku trenér Vyškovanů Pavel Pala.

Extraliga XV:

JIMI RC Vyškov – RC Sparta Praha 29:22

Poločas: 8:7. Pětky: 3:4. Body: Pantůček 14 (3xTK, DG, KPP), Masilo 5 (P), Pytela 5 (P), Šenk 5 (P) – Fortuin 10 (2xP), R. Hřebačka 5 (P), Diviš 5 (P), Forst 2 (KPP). Rozhodčí: Mendes – Burnard, Švec. ŽK: L. Hřebačka, R. Hřebačka (oba Sp.). Diváků: 290.

Vyškov: Doležel, Žižka, Magueda, Monček, Novák, Masilo, Trunečka, O. Kovář, P. Pořízek, M. Kovář, Soural, Schmied, Pantůček, Šenk, Pytela – Kopřiva, J. Kovář, Voráč, Toman, Fialka, Husár, Laidorf. Trenér: Pavel Pala.

Tabulka po polovině základní části:

1. Říčany 5 4 0 1 151:92 21

2. T. Smíchov 5 4 0 1 138:114 20

3. Praga Praha 5 4 0 1 136:113 18

4. Vyškov 5 2 0 3 100:104 11

5. Sparta Praha 5 1 0 4 107:129 10

6. Dragon Brno 5 0 0 5 89:169 3

Samotný zápas rozehráli sebevědoměji Sparťané a snažili se držet hru na polovině domácích. Vyškovská obrana je ale do vážnější akce nepustila, takže v úvodní čtvrthodině to byla spíš taktická partie. Prakticky hned první vážnější výpad domácích do sparťanského území ale znamenal body a obrat charakteru zápasu. Oba týmy zvýšily obrátky a prakticky až do konce to bylo výborné a zajímavé ragby. Tu akci Pavla Pytely zakončil pěti body položením u postranní lajny Zama Masimo. Jiří Pantůček to pak z těžkého úhlu a velké dálky neměl jednoduché a těsně minul háčko. O deset minut později už měl pozici z trestného kopu jasně lepší, a také bezpečně navýšil na osm nula.

Pro závěr poločasu dost dobrá pozice, navíc když domácí už jasně získali půdu pod nohama a mohli přidat další body. Bohužel i v ragby platí nedáš – dostaneš. Ve dvaatřicáté minutě slibnou akci do konce nedotáhli a těsně před přestávkou jim po levé straně utekl Richard Hřebačka a pětku položil i do výhodné pozice pro kop. Tomáš Forst z něho korigoval na poločasové 8:7.

Ve druhém poločase domácí rychle navýšili skóre dalším Pantůčkovým trestným kopem, ale Spartě se pak podařilo poprvé jít do vedení. Bohužel už za minutu po rychlé akci položil pětku rychlonohý Sheldon Matthew Fortuin.

I vyškovská odpověď byla velmi rychlá, po čtyřech minutách jim pětkou vrátil vedení David Šenk a za dalších pět minut zvýšil Pantůček na 19:12. A zase to vypadalo, že Vyškov už může Pražany dorazit. Jenže zase utekl Fotruin. »Pantec« pak krásně trefil drobgól - 22:17, ale Vlastimil Diviš za dvě minuty čtvrtou pražskou pětkou srovnal na 22:22.

„Byl to zápas nahoru dolů. Ve druhé půlce nám hodně pomohl vír, protože i s jeho podporou jsme se dostávali do útočného území a nakonec jsme to přece jen dotáhli k výhře. Ale musím uznat, že to pro nás byl hodně psychicky náročný zápas. Nejen, že šlo o to čtvrté místo, ale oni vždycky, když jsme dali body, tak rychle snižovali. Jsem rád, že jsme to všechno, tedy herně i v hlavách, zvládli,“ radoval se po utkání »vyšťavený« domácí kapitán Martin Kovář.

Naštěstí poslední slovo v zápase měli jeho spoluhráči. Sedm minut před koncem využil nedůslednosti Sparty Pavel Pytela a Pantůček kopem po pětce stanovil konečné skóre na 29:22. Škoda, že další šance na zvýšení vedení domácí nevyužili, a tak si Sparta odvezla i druhý bonusový bod.

„Spadl mně obrovský kámen ze srdce a přiznávám, že závěr zápasu mě emocionálně pohltil. Neudržel jsem se a křičel na kluky, že to musíme dotáhnout i kdyby na tom hřišti měli všichni padnout. Že to utkání musíme vyhrát, a to se povedlo. Byl to náš bojovný výkon. Herně už to tak čisté nebylo. Nedokážeme udržet balón delší dobu ve hře. Odehrajeme jen kratičké sekvence a hned uděláme chybu a tím pádem soupeř nemusí tak dlouho bránit. Sami ho tak dostáváme do hry. Nebylo to tedy úplně podle mých představ, ale kluci to nahradili tou nesmírnou bojovností. Takže od tohohle výkonu se musíme odrazit a pokud chceme jít do play-off, a to samozřejmě chceme, tak musíme porážet i další soupeře. Základem je vyhrát všechno doma a něco přivézt z venku. Mužstvo na to určitě má. Liga je vyrovnaná, zatím to všechno byly otevřené souboje. Takže bude těžké i derby s Dragonem, který je poslední,“ upozornil evidentně spokojený kouč Vyškovanů.

Extraliga bude pokračovat až v sobotu 13. dubna. Do Vyškova přijede Tatra Smíchov a za týden následuje opět doma Palou zmíněné derby s Dragonem Brno.