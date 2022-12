V hlavním městě vyhráli Bučovičtí v pátek večer docela suverénně. Od začátku dobře servírovali a mnohem lépe než domácím jim vycházela přihrávka. Ve všech setech šli do vedení, které vždy s přehledem kontrolovali až do konce. Trenéři Zbyněk Čížek a Jaroslav Vlk dali možnost „zahrát si“ všem jedenácti hráčům.

„Bráno v tomto duchu, tak to byl pro nás v podstatě tréninkový zápas. Ale pozitivní je, že nám velmi dobře začíná fungovat spolupráce, nebo přesněji, začlenění se do základní sestavy Tomáše Fily na nahrávce,“ poznamenal Čížek.

I. liga mužů:

ČZU Praha –

TJ Sokol Bučovice 0:3

Sety: 16:25, 17:25, 20:25. Sestava: Masař, Fila, Kobolka, Kristián, Varous, Minda, Špelda (L) – Mlčúch, Červinka, Neubauer, Jakubec. Trenéři: Zbyněk Čížek, Jaroslav Vlk.

VK Dukla Liberec B –

TJ Sokol Bučovice 1:3

Sety: 17:25, 25:21, 24:26, 25:27. Sestava: Masař, Kobolka, Neubauer, Kristián, Varous, Minda, Špelda (L) – Mlčúch, Červinka, Jakubec.

Čelo tabulky:

1. Bučovice 14 10 3 0 1 39:13 36

2. BV Ostrava 14 10 1 2 1 37:18 34

3. Dobřichovice 14 8 2 1 3 33:19 29

4. Hr. Králové 14 7 2 1 4 32:23 26

5. Lvi Praha B 14 6 2 1 5 26:23 23

Do Liberce Bučovičtí odjeli ihned po zápase. Z rodinných důvodu chyběl Fila. Po cestě šoféři bojovali s počasím, proti nim ze severu dula sněhová vánice. Velký boj to pak byl i v sobotním dopoledni na palubovce, přičemž silnější poryvy posílali na soupeřovu stranu hosté.

První set rozehráli vedením o čtyři body (6:2 a 8:4) a v podstatě hladkým průběhem navázali na pražský výkon. Podobně to vypadalo i na začátku druhé sady, ve které vedli zase 6:2. Jenže v domácích dresech nastoupili čtyři hráči s extraligovými zkušenostmi a průběh dokázali otočit. Základ dali šňůrou osmi bodů při podání jednoho z nich Lubomíra Staňka.

„Na první ligu je to docela nevídaná série a připomněla nám extraligovou kvalitu. Od té doby se v naší hře začaly projevovat i nepřesnosti. Byla to spíše taková volejbalová válka, kterou domácí přetlačili. Od třetího setu už to byl zase kvalitní volejbal z obou stran a naprosto vyrovnaná hra. A musím přiznat, že se k nám v koncovkách přiklonilo i to sportovní štěstíčko,“ připustil Čížek.

Ve třetím setu jeho svěřenci využili druhý setbol, ve čtvrtém pak třetí mečbol. Závěr na sebe vzal zkušený Ivo Kobolka. Nejprve zablokoval dalšího „legionáře“ Filipa Nesvačila. Po ubráněném útoku pak sám smečí zápas zakončil. Sokoli si tak z obávaných zápasů přivezli plný počet šesti bodů a prodloužili svoji vítěznou sérii na osm utkání.

„Příští týden je volno a pokud bychom za čtrnáct dnů uspěli Velkém Meziříčí a v Brně, tak překonáme klubový rekord v poměru vyhraných a prohraných zápasů, který je nyní 13:1. Cenné je pro nás zejména vítězství z Liberce. Je to soupeř, který nám svým herním stylem doma výrazně nevyhovuje. Je tam velká hala, mají mladý namotivovaný tým. V tomto duchu jsme také venkovní dvojzápas vyhodnotili. Klukům jsme řekli, že vítězství z Prahy je samozřejmě dobré a body se počítají, ale to liberecké že je hodnotnější. Když se všem všechno daří a soupeř se z tebe tak trošku popo…, tak je všechno jednoduché. To bylo v pátek. Ale když to nějak nejde, kdy vedeš a relativně zápas kontroluješ, a pak se dostaneš dolů a ze dna se škrábeš, to je něco jiného. A pak uhraješ zápas ve dvou koncovkách, byť, jak jsem řekl, i se štěstím, tak toho si fakt cením. To je motivace i pro kluky samotné do dalších zápasů,“ shrnul spokojený kouč a manažer sokolů.