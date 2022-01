Z různých důvodů se omluvily týmy Ivanovic, Ježkovic a áčko Moravských Prus. Hrálo se nejprve ve dvou základních skupinách a postupující pak v play-off.

Zápasy ve vyřazovacím play-off nabídly krásný nohejbal a zajímavé momenty. Ve čtvrtfinále nečekaně vypadl vítěz skupiny A. Áčko domácích Holubic v sestavě Malec, Duchoň, Navrátil. Nestačili na mladý talentovaný tým z Bučovic, za který nastoupili Kolaja, Landa a Nevrlý. Za zmínku určitě stojí bojovný výkon Moravských Prus B, které po bojovném výkonu vypadly ve čtvrtfinále s holubickým béčkem až ve třetím setu.

Bučovice se sice v základní skupině trochu trápily, ale ve vyřazovacích bojích předváděly kvalitní výkony. V semifinále přehrály holubické céčko nejtěsnějším možným rozdílem 10:9 ve třetím setu. Ve druhém semifinále proti sobě nastoupily týmy z Lulče a Holubic B. Finálovou účast nakonec po boji urval tým Lulče.

„Už v základních skupinách měly některé zápasy vysokou úroveň. Vzhledem k sestavám bych řekl, že tradičně. Čtvrtfinálové a semifinálové zápasy byly ještě výš. Už měly příchuť medailového umístění, a tak si jednotliví účastníci nic nedarovali,“ zdůraznil předseda okresního nohejbalové svazu Libor Zeman.

O bronz svedly „bratrovražedný“ boj mužstva Holubic B v sestavě Roman Dlabka, Zach, Zavadil a Holubic C, za které bojovali František Dlabka, Fendrichová a Šišma. Štěstí se přiklonilo céčku, které vyhrálo ve třetím setu 10:8.

„Moc dobře se známe z tréninků, takže zápas byl tak trochu přátelský, ale stejně nikdo nikomu nedal nic zadarmo,“ komentovala výsledek Romana Fendrichová.

O celkové vítězství si zahrály překvapení turnaje, tým z Bučovic, s favorizovanou Lulčí. Bezchybnou a trpělivou hrou si Luleč pohodlně dokráčela ve dvou setech k vítězství a mohla podruhé slavit. Oslavy ale probíhaly i v táboře poražených finalisté.

„Jsme velice spokojeni, že jsme mohli hrát finále. Kdo by ráno věřil, že dojdeme tak daleko. Až do poslední chvíle jsme bojovali o postup ze skupiny, nakonec bereme stříbro, to je skvělé,“ radoval kapitán Bučovic Michal Kolaja.

„Turnaj se dlouho odkládal kvůli epidemické situaci a nakonec jsme jej odehráli jako zimní turnaj. Myslím, že to bylo pěkné zpestření zimního lenošení a pro nás organizátory je na zvážení, jestli by nebylo dobré tento termín nezařadit do pevného plánu okresních turnajů i směrem do budoucna,“ zhodnotil turnaj Libor Zeman.