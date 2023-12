Neplánované možnosti otevřelo volejbalistům TJ Holubice víkendové dvoukolo první ligy. Ze skupiny o 7. až 14 místo si první dva týmy zajistí postup do čtvrtfinále play-off a Holubice se po vítězství v Praze s VSK MFF 3:2 a doma s rezervou Lvů Praha 3:1 přiblížily druhé postupové pozici na tři body.

Ilustrační. | Foto: Zdeněk Vlach

Přitom nadcházející dvojzápas Holubičtí vyhlíželi trochu s obavami. Jednak k soupeřům vyjíždějí v dost okleštěné sestavě, jednak protože doma je čekal B tým extraligového klubu, který jako správná juniorka bývá nevyzpytatelný.

„Ano, tohle byl dobrý víkend, takže jsme spokojeni. Přibližně tak jsme chtěli, aby to dopadlo,“ radoval se ze zisku pěti bodů trenér Aleš Šmerda.

I. liga mužů

Skupina o 7. - 14. místo:

MFF Praha – TJ Holubice 2:3

Sety: 26:24, 25:20, 19:25, 23:25, 9:15.

TJ Holubice – Lvi Praha B 3:1

Sety: 25:15, 25:18, 29:31, 25:19.

Sestava Holubic (oba zápasy): Bláha, Kolář, Koukal, Lukšíček, Masař, Muroň, Namešanský, Písařík, Russnák, Sankot, Gonda, Adamec, Haník. Trenér: Aleš Šmerda.

Tabulka:

1. Vel. Meziříčí 10 7 1 1 1 27:12 24

2. VK Brno 10 5 1 1 3 20:17 18

3. Holubice 10 3 2 2 3 22:22 15

4. Plzeň 10 3 2 1 4 19:21 14

5. Lvi Praha B 10 4 1 0 5 17:19 14

6. ČZU Praha 10 4 0 1 5 17:20 13

7. Kolín 10 2 2 1 5 17:22 11

8. MFF Praha 10 2 1 3 4 17:23 11

Nakonec Holubice oba zápasy sehrály se stejným kádrem. V Praze se dva

sety trochu hledaly, ale od třetího už měly zápas pod kontrolou a rozhodující tie-break pro sebe rozhodly poměrně s jistotou. A čekalo se v jaké sestavě přijede juniorka extraligových Lvů. Nakonec nastoupilo »čisté« béčko a domácí tak mohli uplatnit větší herní zkušenosti.

„Tím, že přijeli bez áčkařů, nám to samozřejmě trochu usnadnili. Největší odpor nám kladli ve třetím setu, kdy jsme se za stavu 10:5 nechali trochu ukolébat, oni to srovnali a pak se to tahalo nahoru – dolů až na jednatřicet bodů. My jsme tam měli dva setboly. Před čtvrtým setem jsme si něco řekli a zbytek zápasu už zase byl plně v naší režii,“ popsal Šmerda průběh utkání.

Protože ze základních skupin si mužstva přenesla vzájemné výsledky, tak i skupina záchranu o víkendu uzavřela první polovinu zápasů. Druhou Holubice rozehrají 12. ledna v Plzni se Slavií. Jako nováček šli Šmerdovi svěřenci do soutěže se skromnějším cílem, než možná nabízí pohled na aktuální tabulku.

„Plány samozřejmě neměníme, prioritní zůstává záchrana. Ale je to sport a čekají nás ještě čtyři zápasy a hrát se tedy bude o ještě poměrně hodně bodů. Stát se může cokoliv a připouštím, že nás teď mrzí domácí porážka s ČZU Praha… Samozřejmě by bylo hezké podívat se z druhého místa mezi osmičku nejlepších,“ jen poznamenal holubický kouč.