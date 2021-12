„V Hradci Králové jsme ale v sobotu podali suverénně náš nejlepší výkon sezony. Alespoň v prvních dvou setech. Dobře jsme servírovali a slušně útočili. Jediné, co nezafungovalo, bylo za stavu 23:19 pro nás v prvním setu uhrát jednu ztrátu. Měli jsme šancí dost, dvakrát Perry a ještě větší Mrázek. Škoda, zápas by pak určitě vypadal jinak. Pak se to s námi trošičku svezlo. Jim naopak obrovsky zafungovala výhoda domácího prostředí, a taky systém všechno na Štokra (bývalý dlouholetý český reprezentant, pozn. red.),“ odmítl Čížek kritizovat porážku 0:3.

I. liga mužů

Nadstavba – 5. a 6. kolo:

Sokol Bučovice – VK České Budějovice B, pátek 17. 12. (19.00).

Sokol Bučovice - Slavia Plzeň, sobota 18. 12. (18.00), SH Školní ul.

Tabulka:

1.Benátky n.J. 4 4 0 0 0 12:1 12

2.Dobřichovice 4 4 0 0 0 12:2 12

3.Hr. Králové 4 2 2 0 0 12:5 10

4.Č. Budějov. B 4 1 0 1 2 5:9 4

5.Slav. Plzeň 4 1 0 1 2 5:10 4

6.Tesla Brno 4 1 0 0 3 6:9 3

7.Bučovice 4 1 0 0 3 4:9 3

8.Vel. Meziříčí 4 0 0 0 4 1:12 0

Ten oba dva poslední zápasy sledoval jen z hlediště, protože si odpykával dvouzápasový trest za červenou kartu z vyhecovaného závěru zápasu v Benátkách. Bez mlžení přiznal novou zkušenost.

„Paradoxně ve Valmezu to bylo pro mě složitější, protože tam jsme ne zrovna dobře podávali a v době, kdy jsme zkazili šest sedm servisů za set, tak ti nezbývá nic jiného, než jen věřit, že to kluci nějak uhrají, a nervozitou se štípat do stehen. S Jarem (Jaroslav Vlk, druhý trenér, pozn. red.) jsme samozřejmě komunikovali. Ale je to opravdu úplně něco jiného. Jaro mně po Hradci říkal, že je rád, že se vrátím na lavičku. Ne proto, že by něco podstatného prokaučoval, ale ukazuje se, že těch vjemů, indicií a informací je v utkání na jednoho trenéra strašně moc. To je realita. Je třeba, aby ten hlavní spolupracoval s asistentem. Ten dělá některé výkony a hlavní má na všechno víc času. Když seš na lavce sám, tak je to všechno rychlejší a hektičtější. Takže je pro nás oba dobré, že to máme za sebou a že budu zpátky,“ popsal obvykle v zápasech hlavní kouč svoji nedobrovolnou pozici.

V domácích zápasech sokoli samozřejmě chtějí na své bodové konto připsat vyšší cifru. V pátek by proti Českým Budějovicím měli nastoupit v současném kompletním složení, v sobotu s nějakou drobnou změnou.

Volejbalisté Bučovic oplatili porážku Tesle a vyhráli moravskou skupinu I.ligy

„Klukům jsem na tréninku v tomto týdnu řekl, že první dvojzápas venku nula bodů, druhý zase venku tři body a třetí už doma budu spokojený, když bude pět šest bodů. To by odpovídalo tomu dost nepříjemnému losu. Teď nás čeká opačná série. Z nastávajících osmi utkání budeme hrát jen jednou venku. V Brně. Takže, jak jsme měli nevýhodu, tak teď se to může otočit a jednoznačně nás to může nasměrovat k tomu čtvrtému postupovému místu. Jsem přesvědčený, že ostatní nejsou o tolik lepší a že bychom do čtverky měli patřit,“ zdůraznil Čížek, který netajil, že svůj tým s Vlkem připravovali na varianty, že páteční budějovická extraligová záloha přijede s posilami z áčka nebo bez nich.

Po tomto víkendovém kole bude nadstavba druhé nejvyšší domácí soutěže pokračovat až 20. a 21. ledna, kdy jsou na pořadu derby s Teslou Brno. K prvnímu pojedou sokoli do Brna, o den později si dají odvetu v Bučovicích.

„Úvodní kola mě přesvědčila o jedné věci. S Hradcem jsme ještě nehráli, neměli jsme tu potřebou konfrontaci. S Benátkami a Dobřichovicemi už se trochu známe. Ukázalo se, že byť to jsou zatím nejlepší tři týmy, tak ani jeden z nich nás nepřehrál a nevypráskal s nějakýma patnáctkama. Je to vyrovnané a každý tým je silnější doma,“ odmítá šéf bučovického klubu hovořit o špatném startu do nadstavby.