Velký svátek volejbalu, zápis do historie sportu pod vysokou sítí na Vyškovsku, prestižní derby. To všechno, a určitě by se našly i další superlativy, jsou přívlastky zítřejšího utkání I. ligy mužů TJ Holubice – TJ Sokol Bučovice.

Ilustrační. | Foto: Patrik Minda

Bučovice si historický první vstup na druhou nejvyšší scénu českého volejbalu prožily na podzim 2018, Holubice mají premiéru aktuálně od tohoto podzimu. Na programu je tedy první okresní prvoligové derby.

„Celá ta sezona pro nás bude velkým svátkem a moc se těšíme,“ mimo jiné řekl trenér Holubic Aleš Šmerda před vstupem do jejich prvního ročníku ve druhé nejvyšší soutěži. Z tohoto pohledu tak derby určitě je tou pověstnou třešničkou na svátečním dortu. V Holubicích se bude hrát od sedmi hodin večer.

I. liga mužů - sk. B

TJ Holubice –

TJ Sokol Bučovice

Pátek 20. října, 19.00 hodin, sportovní hala v Holubicích.

Tabulka:

1. Bučovice 5 4 0 1 0 14:4 13

2. BV Ostrava 6 2 3 0 1 15:9 12

3. Hr. Králové 5 3 1 1 0 14:7 12

4. Vel. Meziříčí 5 1 1 1 2 10:11 6

5. Holubice 5 1 1 1 2 8:12 6

6. Kolín 5 1 0 0 4 4:12 3

7. VK Brno 5 0 0 2 3 5:15 2

Ve druhé lize patřily vzájemné zápasy k tomu nejlepšímu, co soutěž nabízela. Šlo v nich většinou o nejpřednější příčky tabulky, včetně té nejvyšší. Velká volejbalová kvalita se dá čekat i nyní a Bučovice do ní opět jdou z pozice lídra tabulky.

„Motivace na zápas s Bučovicemi je vždycky větší, než na jiné soupeře. Oni mají mladší a výborný tým, ale očekávám vyrovnané utkání, které bude mít i dobrou sportovní úroveň,“ zdůraznil Šmerda.

„Holubice, přesto že jsou nováček, tak doma jsou mírným favoritem, protože mají hodně zkušené mužstvo. Dá se tam také čekat velká návštěva a já budu věřit, že se s tou atmosférou dokážeme poprat. Pro některé naše mladé hráče to bude novum. Na druhou stranu máme i nové hráče, kteří to nemusí vnímat jako derby, protože to neznají. V každém případě se na derby těšíme a budeme se snažit předvést divákům co nejkvalitnější výkon,“ ujistil trenér sokolů Zbyněk Čížek.

V obou mužstvech jsou hráči, kteří prošli oběma kluby. Aktuálně se pozornost soustřeďuje zejména na mládežnického reprezentanta Lukáše Čeketu, který je holubickým odchovancem, takže v domácím prostředí bude hostem.

„My se na nikoho konkrétního v mužstvu soupeře zaměřovat nebudeme. Lukáš je vynikající volejbalista, ale my se budeme chtít prosadit vlastním výkonem,“ ujistil Šmerda a v podobném duchu to vidí i jeho trenérský kolega z Bučovic. „Ano, možná tam bude větší tlak Čeketu, ale on má na to, aby to ustál. A my hlavně musíme zápas zvládnout jako tým,“ sdělil Čížek.

Oba trenéři by měli mít k dispozici kompletní sestavy. V případě Bučovic tedy tu z posledních kol, protože do soutěže ještě nezasáhli čtyři marodi. Po pátečním kole se o další prvoligové body bude hrát už v sobotu. Holubičtí doma přivítají Velké Meziříčí, Bučovice pojedou do Kolína. Oba zápasy mají začátek v 17.00 hodin. Náročný program svěřenců Aleše Šmerdy pak završí v úterý další prestižní duel. Ve druhém kole Českého poháru ve své hale přivítají extraligový Volejbal Brno. Hrát se bude od 19.00 hodin.