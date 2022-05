„V Marefách byl favoritem Amor a roli splnil. I když to neměl jednoduché, odvezl si očekávaných šest bodů. Více se čekalo od třetího týmu tabulky, bučovických Orlů. Marefy, které se v tomto ročníku nacházejí nezvykle až ve středu tabulky, využily domácího prostředí a porazily je. Všechny zápasy ale byly velmi vyrovnané. V Bohdalicích a v Mouřínově se hrálo jen jedno utkání. V Bohdalicích to dlouho vypadalo na remízu, přestože domácí tým nasadil několik opor z divizního A týmu. Zkušenost a individuální kvalita domácích hráčů se projevila až v závěru zápasu. V Mouřínově se představil podzimní půlmistr Lazor, a přestože musel do sestavy zařadit vícero hráčů po marodce, neměli domácí šanci na úspěch, i když bojovali statečně.“

Výsledky:

Tabulka:

1. Amor C 14 11 0 3 128:51 33

2. Lazor 12 10 1 1 101:49 31

3. Orli Bučovice 12 8 2 2 74:36 26

4. Nouzka 12 7 1 4 59:56 22

5. Mouřínov 13 7 1 5 79:78 22

6. Marefy 13 6 1 6 99:74 19

7. Kozlany B 13 4 1 8 78:124 13

8. Krásensko 11 3 1 7 57:78 10

9. S. Bučovice 10 1 3 6 54:70 6

10. Orli Vyškov 12 0 1 11 30:105 1

Bohdalice: FC Kozlany-Bohdalice B – Orli Vyškov 10:6 (4:4), Lukeštík David 6, Novák Lukáš 2, Korkován Zoltán 2 - Nedvěd Petr 2, Kokeš Jan 2, Kremlička Jaroslav, Potočiar Radoslav.

Marefy: JČ Marefy - Amor Kloboučky Vyškov C 7:9 (2:6), Doupovec Lukáš 2, Maláč Jakub 2, Kopáček Lukáš 2, Chaloupka Vít - Ševčík Milan 3, Gregor Petr 2, Bartoš Marian 2, Štrublík Ladislav 2. Amor Kloboučky Vyškov C - Orli Bučovice 8:6 (3:4), Štrublík Ladislav 4, Ševčík Milan 3, Chubirka Vadim - Šrom Marek 2, Koudelka Petr 2, Dufek Ladislav, Volec Lubomír. JČ Marefy - Orli Bučovice 9:5 (4:3), Doupovec Lukáš 5, Maláč Jakub 2, Kopáček Lukáš, Adamík Tomáš - Koudelka Petr 2, Dufek Ladislav, Hlaváček Aleš, Svoboda Zdeněk.

Mouřínov: FK Mouřínov – Lazor Vyškov 3:11, střelci nenahlášeni.