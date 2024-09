V prvním utkání s Drásovem Bučovičtí zatlačili soupeře servisem a od prvních míčů si vytvořili dostatečný náskok. V útoku byly vidět nové posily Daniel Fijalka a Martin Vitásek. Také druhý set byl zcela v režii domácích. Ve třetím po celkem vyrovnaném úvodu si zhruba od jeho poloviny už domácí vytvořili čtyři až pětibodový náskok, který v klidu udrželi do konce.

Český pohár – 1. kolo:

Skupina D (Bučovice): Bučovice – Drásov 3:0 (17, 11, 20), Drásov – Šlapanice 3:2 (28, 19, -21, -23, 13), Bučovice – Šlapanice 3:1 (18, -24, 17, 14).

Pořadí: 1. Bučovice 6 bodů, 2. Drásov 2, 3. Šlapanice 1.

Sestava Bučovic: Červinka, Fijalka, Jakubec, Koudelka, Vitásek, Kudla, Roubal (L), Fila, Mišek, Neubauer, Minda, Červenak. Trenér: Zbyněk Čížek.

Skupina E (Holubice): Holubice – Letovice 3:1 (23, 21, -23, 20), Letovice – Kojetín B 3:1 (21, 18, -20, 19), Holubice – Kojetín B 3:0 (14, 5, 10).

Pořadí: 1. Holubice 6 bodů, 2. Letovice 3, 3. Kojetín B 0.

Po překvapivém vítězství Drásova nad druhým sokolským účastníkem turnaje ze Šlapanic 3:2 nastoupili v sokolském derby Bučovičtí s tím, že jim stačí dva sety k postupu. Sestava byla lehce obměněná, na nahrávce nastoupila další posila Tomáš Mišek a na smeči kapitán David Neubauer. Potřebné postupové skóre sokoli uhráli až ve třetím setu.

„Na obou stranách byl k vidění dobrý příjem a po něm neměli útočníci problém se prosadit. My jsme však využili svých zkušeností a obranou vysokých balónů po horším příjmu a dokázali odskočit na pohodlný sedmibodový náskok, který jsme si udrželi do konce setu. Ve druhé sadě se hrál nejlepší, a také nejzajímavější volejbal. V koncovce jsme vedli 24:22, ale nevyužili jsme dva setboly a set prohráli 24:26. Do třetího setu jsme vstoupili se zlepšeným servisem i obranou na síti a bylo to hned znát. Šlapanice začaly více kazit na servisu a zápas jsme s jistotou dovedli do vítězného konce. Celkově to byla to zajímavá příprava na ligu. I přes to, že jsme jasně postoupili, tak se ukázalo, zejména ve druhém setu sokolského derby, že musíme hrát pečlivě celý set, jak v útoku tak obraně. Každopádně s výkonem a postupem jsem spokojený,“ zhodnotil »generálku« na mistrovskou soutěž domácí lodivod Zbyněk Čížek, v jehož týmu se představilo pět nových hráčů.

Podobně suverénní byl i postup Holubic, které trochu »klopýtli« v prvním zápase s Letovicemi.

„Čekali jsme, že nás víc prověří Kojetín, ale bylo to opačně. Přijel spíše s céčkem, v sestavě měli hodně mladých kluků a ten zápas se vlastně jen odehrál pro pořádek. Letovice hrály překvapivě kvalitní a pěkný volejbal. Fakt jsme si s nimi dobře zahráli. Utekl nám třetí set, kdy nám v úvodu odskočili o šest bodů. V koncovce jsme to sice dotáhli, ale na otočení skóre už to nestačilo. Vzali jsme to jako upozornění, že musíme udržet koncentraci po celé utkání. V obou zápasech jsme protočili celý současný kádr pro první ligu,“ sdělil trenér Aleš Šmerda, který také představil několik mladíků, kteří budou v Holubicích hostovat na střídavé starty.

Obě nejlepší okresní mužstva postupují do druhého kola, které by se mělo odehrát v první říjnové dekádě. V každém případě do Bučovic i Holubic přijede extraligový soupeř, protože týmy nejvyšší soutěže se k postupujícím z prvního kola přilosovávají z nasazovacích »košů«. Hrát se bude na jen jedno utkání u soupeře z nižší soutěže.