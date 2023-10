Jedno kolo před koncem první poloviny základní části se v B skupině první ligy volejbalistů začínají rýsovat tři postupoví kandidáti do nadstavbové části. Po šestém kole se od čtvrtého místa odtrhli už o šest bodů. V čele jsou Bučovice, které si hladce poradily s Volejbalovým klubem Brno, zatímco druhý zástupce Vyškovska TJ Holubice stejným způsobem prohrál v Hradci Králové.

Ilustrační. | Foto: Patrik Minda

Souboje Bučovic VK Brno, tedy farmy extraligového Volejbalu Brno, mívají nádech derby a bývají velmi vyrovnané. Přispívají k tomu i hráči v brněnských dresech pendlující z extraligy. Tentokrát z kádru áčka nastoupili vlastně jen Tomáš Bukáček a Jaroslav Novák, což jsou také mladí hráči a zatím ne toho kalibru, aby byli tahouny mužstva, nebo tak výrazné postavy, které by dokázaly tým nějak podržet nebo zvednout. Takže první dvě sady poměrně hladce získali sokoli a třetí s pak s drobnou komplikací.

I. liga mužů:

Sokol Bučovice – VK Brno 3:0

Sety: 25:11, 25:18, 25:22. Diváků: 170.

Bučovice: Červinka, Čeketa, Neubauer, Struška, Borský, Jakubec, Špelda (L), Roman, Štefko, Luska. Trenér: Zbyněk Čížek.

Slavia Hradec Králové

– TJ Holubice 3:0

Sety: 25:19, 25:19, 25:22

Holubice: Adamec, Bláha, Gergeľ, Koukal, Lukšíček, Mrázek, Muroň, Namešanský, Písařík, Russnák. Trenér: Aleš Šmerda.

Tabulka:

1. Bučovice 5 4 0 1 0 14:4 13

2. BV Ostrava 6 2 3 0 1 15:9 12

3. Hr. Králové 5 3 1 1 0 14:7 12

4. Vel. Meziříčí 5 1 1 1 2 10:11 6

5. Holubice 5 1 1 1 2 8:12 6

6. Kolín 5 1 0 0 4 4:12 3

7. VK Brno 5 0 0 2 3 5:15 2

Příští kolo: Holubice – Bučovice, pátek 20. 10. (19.00).

„Jejich tým je oproti tomu, který byl na jaře ve finále první ligy, rapidně pozměněný. My jsme se ale nedívali na jejich složení, ale chtěli jsme se věnovat svojí hře. Do zápasu jsme velice dobře vstoupili. Hráli jsme velmi dobře na servisu a tím jsme vytvářeli tlak na brněnské přihrávající hráče. K tomu jsme poměrně dobře bránili, kde na bloku vynikal Borský. V úvodu třetího setu třetího setu jsme malinko polevili v koncentraci a hosté velmi dobrou sérii servisů Nováka odskočili do vedení o jeden až dva body. Postupně se to ale zase vyrovnalo a udržovali jsme si náskok tří až pěti bodů a s nějakým drobným prostřídáním jsme si to v klidu dohráli,“ popsal průběh utkání trenér Bučovic Zbyněk Čížek.

Královehradecká Slavia pomýšlí na postup do vyšší soutěže. S Holubicemi své ambice potvrdila, i když výsledek je pro hosty možná krutější, než byl samotný průběh utkání. K němu Holubičtí odjeli bez tří opor Pavla Koláře, Martina Sankota a Zdeňka Haníka. Navíc se zdálo, že v důležitých momentech zápasu rozhodčí chybovali většinou ve prospěch Slavie.

„Nejvíc nám chyběl Kolář. Na tom doskoku prostě nikoho takového nemáme. Neříkám, že v kompletní sestavě bychom v Hradci vyhráli, ale určitě by se dalo uhrát víc. Ano, oni byli lepší a my jsme většinou tahali za kratší konec, ale byly tam momenty, kdy do toho zasahovali rozhodčí. Dostali jsme dostali dvě červené karty, což se nám nestávalo. A přicházelo to v době, kdy se nám dařilo dotahovat průběžné menší vedení domácích. Ve třetím setu jsme pak byli ve vedení o dva tři body my, ale ta koncovka byla opět nervózní a vyzněla pro domácí,“ poznamenal k utkání trenér hostů Aleš Šmerda.

V příštím kole bude na programu historické první okresní derby ve druhé nejvyšší domácí soutěži. Holubičtí ve své hale v pátek večer přivítají sokoly z Bučovic. Hrát se začne v 19.00 hodin.