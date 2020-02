V Porubě se hrál šampionát v kádru 47/2 a Hošek ve finále zdolal Miloše Hávu z Přerova 109:99. „Už čtyři roky se specializuju na trojband, takže kádr byl jakýmsi zpestřením sezony. A bylo to v Porubě, takže relativně blízko, proto jsem se přihlásil. S výsledkem jsem samozřejmě spokojený, i když výkony asi měly být lepší. Ale vzhledem k současnému celkovému stavu technických disciplín u nás jsou jakž takž solidní,“ stručně Hošek komentoval vítězný turnaj.

Finálový zápas jen završil jeho těžkou cestu na trůn. V silnější základní skupině B nejprve těsně prohrál s Danielem Mikalou z Bohumína. Do semifinále ho ale dostalo vítězství nad Hávou 171:137. Háva porazil Mikalu a Hošek tak při stejném počtu bodů všech tří hráčů postoupil lepším generálním průměrem než jeho přemožitel z Bohumína. „Vždycky mám ty nejvyšší, takže jsem turnaj chtěl vyhrát. Ale ty partie byly velice těžké. Soupeři jsou nevyzpytatelní a obzvlášť v této disciplíně a tím víc na velkém stole,“ naznačil náročnost šampionátu.

V semifinále už to vypadalo na Hoškovo jasné vítězství. Když v sedmnáctém náběhu partii dohrál (hrálo se 200 karambolů na dvacet náběhů), měl jeho soupeř Tomáš Cebula z BC Havířov na kontě jen 121 karambolů. Prokázal však pevné nervy a sérií 79 karambolů si vynutil prodloužení. V něm má každý hráč k dispozici jen jeden náběh a větší klid prokázal Hošek. „Ten rozstřel pro měl byl nejtěžší chvilkou v turnaji. Naštěstí Tom po čtvrtém karambolu udělal chybu, takže mně stačilo uhrát pět. Zdá se to jednoduché, ale opravdu to byly nervy,“ zdůraznil rodák z Křenovic.

Finále bylo hodně taktickým bojem. Po sedmnáctém náběhu vedl Háva 99:79. Ponětovický hráč ale partii sérií 28 bodů otočil a nakonec zvítězil 109:99. „Na turnaj jsem se speciálně připravoval čtrnáct dnů a vyšlo to. Ale teď už se budu zase výhradně věnovat trojbandu. Teda kvartám. Letošním vrcholem pro mě bude turnaj v naší herně Ponětovický trojband. Na něm v dubnu vždycky startují absolutně nejlepší čeští hráči. Já už ho budu hrát počtvrté, tak snad už tomu budou odpovídat výkony i umístění. V příštím roce budou evropské šampionáty v Brandenburku v několika disciplínách. Mají dvouletý cyklus, a určitě bych se na některé chtěl podívat. Jistěže ne jako divák. Znamená to kvalifikovat se z domácích mistrovství,“ naznačil Hošek své nejbližší i vzdálenější cíle.

Zajímavý program má mladý ponětovický talent nachystaný na léto. Ve španělské Murcii bude týden pilovat svoji hlavní disciplínu, kvarty. „I to považuju za jakýsi sportovní vrchol, v tomto případě tréninkový. Spolu s Bačou nás tam bude cepovat pan Quetlas, což je národní trenér pro trojband španělského kulečníkového svazu. Budeme trénovat speciální strky a myšlení. Moc se těším, je to padesát metrů od pláže u moře, takže to bude i jakási dovolená,“ s úsměvem vysvětlil Hošek.