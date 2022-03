Spolek vznikl roku 2020. Ovšem založení klubu se váže již na rok 2016, kdy jsme se poprvé objevili v rámci soutěží malého fotbalu v Brně, kde hraje jeden z našich týmů i v současnosti. Na okrese jsme v rámci futsalu začali působit v roce 2018. Loňská fúze s Brikety-Pelety Štěpán byla z našeho pohledu logickým krokem. Kluby spolupracovaly již v dřívějších sezonách. Název FC Kozlany-Bohdalice byl zachován i díky podpoře z obou obecních úřadů. Za tuto podporu jsme nesmírně vděční. Je nejen finanční, ale také v rámci zázemí. V obou obcích využíváme sportovní zářízení. V Kozlanech posilovnu, travnatou plochu a víceúčelové hřiště, v Bohdalicích tělocvičnu a víceúčelové hřiště. Domluva je velice dobrá a pochvalujeme si ji.

Kam se po roce klub posunul?

Určitě hodně dál. Stabilizovali jsme A mužstvo v divizi a máme větší zapojení mládežnických týmů. V současné době máme i futsalové B mužstvo v okresním přeboru, družstvo malého fotbalu v rámci Brna a mládežnické družstvo.

Kontakt:

Zdeněk Julínek, tel. 773 066 186

https://laziofakultas.webnode.cz

Facebook: FC Kozlany-Bohdalice

Jak se změnilo áčko po přechodu z Vyškova a s jakými cíli jste šli do soutěže?

Do týmu bylo doplněno několik hráčů: brankář Martin Paštěka a do pole David Lukeštík, Zdeněk Otáhal, Gevorg Ohanyan, Ruslan Kovalovov či Adrei Semeniuk. Do soutěže jsme vstupovali s tím, že chceme stabilizovat tým a pohybovat se ideálně někde uprostřed tabulky. Proto hodnotím páté místo jako úspěšné. A po nepovedeném vstupu do sezony dvojnásob.

Proč byl rozjezd byl pomalejší?

Jak jsem již zmiňoval, tak to byly příchody nových hráčů a chvíli trvalo, než si to sedlo. Dále nás provázela různá zranění a složení týmu se měnilo pomalu v každém zápase. Změna nastala až ve čtrnáctém kole. Tým se postupně stabilizoval a začala úspěšná šňůra. Neprohráli jsme devět zápasů v řadě. V rámci této série jsme na domácí palubovce ve Vyškově v hale Purkyňova porazili i první tým divize TJ Agrotec Hustopeče, druhý Pramen Havlíčkův Brod i třetí Helas Brno B.

Dá se tedy mluvit o stabilní ose mužstva, nebo jeho tahounech?

Celý tým pracoval velice dobře, za což je chci pochválit. Musím zmínit brankáře Martina Paštěku, který nás mnohokrát velmi podržel a bránu doslova zamčel. Z ostatních bych nikoho nevyzvedával, těžili jsme z dobré party. Snad jen naše nejlepší střelce Jaroslava Kolečkáře, který dal 17 branek, a Josefa Čtvrtníčka se 14 góly.

Ve Vyškově si mužstvo dirigovali hráči sami hráči, Kolečkář a Pánek. Uvažujete o angažování trenéra na lavičku?

Tento stav pokračuje i nadále, oba hráči jsou velmi zkušení, což ukazují na hřišti i mimo ně. Případně se na střídačce vyskytuji ještě já nebo Libor Šmarda, který má také značné zkušenosti. O žádném jiném trenéru neuvažujeme.

Zatím jste stále na začátku, jak si představujete, že by měl klub optimálně vypadat? Jak funguje spolupráce s fotbalovým Sokolem Bohdalice?

Cesta je ještě dlouhá a může se stát mnohé. Co se týká mužů, tak chceme, aby se i nadále A mužstvo pohybovalo v divizní soutěži. Čím lepší příčka bude, tím lépe. B mužstvo hraje okresní přebor, což je ideální. V této soutěži můžeme zkoušet nové hráče a snažit se je posunout na lepší úroveň. Postupem času bychom chtěli B mužstvo posunout na vyšší příčku. Dále máme jeden tým malého fotbalu, který je první ve Starobrno Univerzitní lize. Tento tým chceme doplnit ještě o jeden, který se bude pohybovat v klasických soutěžích malého fotbalu v Brně. Práce s mládeží je v úplných začátcích. Samozřejmě chceme mít co nejvíce mládežníků a postupně si vychovat i nové hráče do mužských týmů. To je však ještě velmi daleko. Naše provázanost s Tělocvičnou jednotou Sokol Bohdalice je v rámci tréninkového procesu. Většina hráčů našeho klubu hraje velký fotbal v Bohdalicích.

Hlavně někdejší FC Pivovar, na který také navazujete, bojoval o medailové pozice, je možné, že by se FC Kozlany-Bohdalice mohl v budoucnu zajímat třeba o postup do II. ligy? Dá se čekat, že v letní přestávce přivedete nějaké posily?

Samozřejmě chceme vyhrát každý zápas a umístit se co nejlépe. Ale tak to má zajisté každý tým. O II. lize jsme zatím ani neuvažovali. Co se týká posil, o tom se teprve budeme bavit.

Pořádáte i nějaké turnaje nebo jiné akce?

Ano, již několik let je to turnaj Kozlany CUP. První ročník byl již v roce 2014. Od té doby probíhá pravidelně, ovšem s výjimkou covidu, kdy se nemohlo hrát. Tento rok je předběžně naplánován na 9. července. Informace budou na Facebooku pod názvem KOZLANY CUP 2022. Plánujeme také pořádat turnaj mládeže. V této souvislosti chci upozornit, že jsme stále otevřený klub a rádi přijmeme jak mladé, tak i dospělé hráče. Pokud by měl někdo zájem, tak mě může kontaktovat. Rádi uvidíme i nové fanoušky, jak v reálu na zápasech, tak třeba i na našich Facebookových či internetových stránkách.