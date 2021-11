„Poprvé v sezoně u nás nastaly komplikace se sestavou. K tomu se přidala naše nepohoda a špatná forma, a to mělo za následek, že jsme utkání nezvládli,“ konstatoval po závěrečném hvizdu trenér Amoru Vladimír Štrublík.

Nicméně ještě v polovině druhé půle hosté prohrávali jen 0:2 a měli několik příležitostí dát kontaktní gól. Bohužel otevřené hry zkušený soupeř dokázal využít k rozhodnutí utkání.

II. liga

7. kolo:

1. FC Nejzbach Vysoké Mýto

- Amor Kloboučky Vyškov 5:0

Poločas: 2:0. Branky: 5., 37. a 38. Novotný, 17. Novák, 35. Brychta. Rozhodčí: Stádník, Dragoun. ŽK: Novák, Rajnoch (VM).

Vysoké Mýto: Gerčák (Špinar, Sůva) – Rajnoch, D. Ráliš, M. Ráliš, Brychta, Štanglica, Novotný, Lipavský, Dastych, Velinský, Novák.

Amor: Vrba (Tesáček) – Obruča, Horváth, Florian, Čadílek, Němec, Pešta, Němec, Mikeš.

8. kolo: Amor - Modřice, sobota 27. 11. (19.00), SH ZŠ Vyškov-Purkyňova.

Vzhledem ke stavu mužstva a menším rozměrům haly zvolil Štrublík taktiku hlubšího bloku a čekání na protiútoky. Pokud Amor získal míč, měl hrát vyloženě jednoduchou hru na pivoty. Domácí ale začali pořádným kvapíkem a hosté vůbec nestíhali. V páté minutě dalo Mýto první gól, když po ztrátě míče Amoru šlo do přečíslení ve dvou na brankaře.

„Po obdržené brance se hra lehce uklidnila. Bohužel v té době musel odstoupit Tomáš Florian, který byl po antibiotikách a my dohrávali celé utkání v sedmi hráčích v poli. Začali jsme se více dostávat do hry, dařilo se nám jednoduchou kombinací a následným prostrčením na pivota hru přesouvat na útočnou polovinu. Bohužel v koncovce jsme nebyli vůbec nebezpeční. Tam se nedařilo dostat hru na pivota nebo sklepnutí na nabíhající hráče. V podstatě jsme za první poločas měli jedinou velkou šanci, jinak si Gerčák nezachytal. V poli byla hra celkem vyrovnaná, ale Mýto mělo šance a my ne,“ přiznal kouč Amoru.

Tři minuty před přestávkou Nejzbach zvýšil na 2:0. Po vyhraném souboji v rohu hřiště jednoznačně nejlepší hráč domácích Marek Rajnoch naservíroval míč do vápna a David Novák neměl větší problémy dostat míč na záda brankáře Marka Vrby.

„Do druhého poločasu jsme se chtěli držet taktiky bez napadání a trpělivě čekat na chyby domácích a stále zkoušet hru na pivota. To nám ale vůbec nevycházelo, protože jsme hůře bránili souboje jeden na jednoho na naší půlce a domácí měli dost šancí. A v útoku se nám vůbec nedařilo dostat míč na pivota, domácí zkvalitnili obranné postavení. I přesto byl dlouho stav jen 2:0 a my se dostali do dvou tří šancí. Tu největší jsme po pěkné kombinaci a přihrávce na zadní tyč nevyužili. Ve dvaatřicáté minutě dal Nejzbach třetí gól a poté přišla naše nejhorší osmiminutovka sezony. Byli jsme úplně odevzdaní a jen díky famóznímu Vrbičovi v bráně to neskončilo úplným debaklem. Domácím gratuluji ke třem bodům, bohužel pro nás se na ně moc nenadřeli,“ uzavřel hodnocení Štrublík.

Vysoké Mýto si tak udrželo vedoucí pozici a Amor s ním ztratil kontakt. Na první místo Nejzbachu už ztrácí devět bodů.

„Mně už došla trpělivost a přijdou změny. V sobotu musíme bezpodmínečně porazit Atraps Modřice, který se ovšem herně zvedá a posílen o Vlastu Ryšavého nebude lehkým soupeřem,“ upozornil zklamaný trenér.