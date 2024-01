První liga volejbalistů dohraje v pátek svoji dlouhodobou část. Ve čtvrtfinále, a tedy boji o postup do nejvyšší soutěže, bude pokračovat Sokol Bučovice, druhý zástupce okresu TJ Holubice bude hrát skupinu o udržení.

Volejbalisté Sokola Bučovice. | Foto: Deník/Zdeněk Vlach

V posledním kole čtvrtfinálové nadstavbové skupiny Bučovičtí přivítají ve své hale zatím poslední tým tabulky České Budějovice B. Vítězství jim zajistí druhé místo a tedy soupeře pro první kolo play-off, vítěze skupiny o 7. až 14. místo, jímž by byl VK Velké Meziříčí. Zopakovala by se tedy situace z loňského roku, kdy sokoli, coby vítěz základní části, s osmým Meziříčím překvapivě vypadli. Kalkulace s tím, že by se tomuto soupeři chtěli vyhnout, ovšem trenér Zbyněk Čížek rezolutně odmítá.

„Ve hře jsou tři varianty a Velké Meziříčí je samozřejmě nepravděpodobnější. Ale loňská sezona a všechny letošní výsledky jsou vymazané. Máme myšlenky jen na play-off a chceme přejít přes čtvrtfinále. S kýmkoliv. A když se ptáte na nejpřijatelnějšího soupeře, tak nezastírám, že by to asi bylo béčko Dukly Liberec, které jsme ve skupině dvakrát porazili,“ zdůraznil šéf bučovických volejbalových sokolů.

Ti ve středu sehráli přípravný zápas s Kojetínem (3:1), němž kouč dal o něco větší prostor hráčům širšího kádru.

I. liga - čtvrtfinálová skupina:

TJ Sokol Bučovice

– VK České Budějovice B

Pátek 26. ledna, 19.00 hodin, SH Školní ulice.

1. Dobřichovice 9 7 1 0 1 25:9 23

2. Bučovice 9 5 0 1 3 19:14 16

3. Hr. Králové 9 3 2 2 2 20:17 15

4. BV Ostrava 9 2 2 2 3 18:20 12

5. Liberec B 9 1 1 3 4 13:24 8

6. Č. Budějov. B 9 0 3 1 5 13:24 7

Skupina o 7. - 14. místo:

VK Lvi Praha B

– TJ Holubice

Pátek 26. ledna, 18.00 hodin, SH Lužiny, Praha-Stodůlky.

1. Vel. Meziříčí 13 10 1 1 1 36:13 33

2. VK Brno 13 7 2 1 3 29:19 26

3. Holubice 13 5 2 2 4 29:26 21

4. MFF Praha 13 4 1 3 5 23:27 17

5. ČZU Praha 13 5 0 1 7 20:26 16

6. Plzeň 13 3 2 2 6 22:30 15

7. Kolín 13 3 2 1 7 20:29 14

8. Lvi Praha B 13 4 1 0 8 19:28 14

„Ano, sledoval jsem některé kluky zvlášť, bohužel zase došlo k určitému drobnému zranění takže, takže v jakém složení v pátek nastoupíme se asi rozhodne až před zápasem. Přes zranění, která se nám na začátku i teď nakupila a tedy určité potíže, hrajeme lehce nadstandardně, a tak chceme dlouhodobou část i zakončit,“ dodal Čížek.

Čtvrtfinále se bude hrát už v pátek a sobotu 2. a 3. února. Jistá je jen jedna dvojice, a to Dobřichovice – VK Brno. Kompletní »sestavu« osmičky pak určí další dva zápasy posledního kola, které se hrají souběžně:

Hradec Králové – Dobřichovice a Blue Volley Ostrava – Liberec B. Bučovice budou určitě začínat doma. V pátek se bude hrát od 19.00 hodin, v sobotu o hodinu dříve.

POTVRDIT ZÁCHRANU

Ve skupině o 7. - 14. místo mají při postupu prvních dvou do čtvrtfinále Holubice zatím nejlepší postavení. V utkání v Praze s béčkem extraligových Lvů je pro závěrečné boje mohou ještě vylepšit. Skupinu o záchranu odehraje zbývajících šest týmů systémem každý s každým doma a venku, takže na tým trenéra Aleše Šmerdy čeká ještě deset utkání. Vzhledem ke kvalitě kádru i dosavadním výsledkům si Holubičtí starosti s udržením moc nepřipouštějí.

„I nás provázejí zranění, ale pokud jich nebude moc a budeme trochu pohromadě, tak bychom si měli udržet i současné postavení,“ naznačil po minulém dvoukole trenérův otec a manažer klubu Arnošt Šmerda.