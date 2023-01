K pátečnímu utkání Vyškované nastupovali s vědomím, že jedině vítězství je udrží ve hře o nadstavbu. Byli jasným favoritem, vždyť tým, který působí v modřické sportovní hale do té doby ze třináctí zápasů získal jen dva body za dvě remízy. Průměrně inkasoval šest a půl gólu na zápas. V jeho hale vyhrál Amor 6:1…

Baník Ostrava „svůj“ úkol splnil, futsalisté Amoru bohužel ne

„Bohužel nás výkon byl přímo tragický a hodně se podobal blamáži na Helasu. (1:11, pozn. red.) Atraps přijel v okleštěné a oslabené sestavě a přesto zvítězil. A nutno podotknout, že asi zaslouženě. Nevím proč jsme tak špatně zahráli, těžko s tím něco dělat v takovém zápase. Nedařily se úplně jednoduché přihrávky, pohyb chyběl a důraz nás také nezdobil. Je to škoda, protože Baník nám pomohl a ve druhé půli jsme se ujali podruhé v zápase vedení. Skóre ale Atraps otočil a závěr to byla z naší strany byla křeč. Atrapsu gratulujeme k výhře, jen by se příště mohli chovat úplně jinak. Chtěl bych poděkovat všem fanouškům, kteří v pátek dorazili a museli přetrpět takový výkon od nás. Pro nás sezona končí umístěním na pátém místě,“ konstatoval posmutnělý trenér Amoru Vladimír Štrublík.

Tým vedl do dalšího ročníku druhé nejvyšší soutěže s většími cíli a neúčast mezi postupující čtyřkou je jasný neúspěch. Bohužel prakticky v celém průběhu soutěže se potýkal s mimořádnými absencemi klíčových hráčů, ale rozbor sezony jistě odhalí i další příčiny.