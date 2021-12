Divize E

11. kolo:

FC Kozlany-Bohdalice

– AC Napoleon Prace 4:8

Poločas: 2:5. Branky: Kolečkář 3, Vondřich - Hofírek 3, Pavel Žáček 2, Jurásek, Petr Žáček, Jiří Žáček. Rozhodčí: Korčák, Dadák. ŽK: Vondřich, Čtvrtníček (oba Koz.)

Neúplná tabulka po podzimní části:

1.Hustopeče 11 9 1 1 72:43 28

2.Hel. Brno B 11 8 1 2 66:29 25

3.D. Loučky 11 7 3 1 50: 36 24

4.Vin. Brno 11 7 0 4 55: 39 21

5.Havl. Brod 10 6 2 2 44:32 20

6.Tech. Brno 10 5 2 3 54:31 17

7.Prace 11 4 1 6 43:51 13

8.Kozlany-B. 11 3 2 6 56:83 11

9. PB Brno 11 2 1 8 27:52 7

10.KS Brno 11 1 0 10 53:75 3

11.Jehnice 10 0 1 9 25:74 1

Střelci: 9 - Jaroslav Kolečkář, Zdeněk Otáhal, 6 - Josef Vondřich, 5 - Jan Pánek, 4 - Samuel Gürtler, Josef Lička, Michal Lukášek, Andrii Semeniuk, 3 - Josef Čtvrtníček, 2 - Roman Smutný, Petr Ševčík, Aleš Vlach, 1 - David Kameník, Tomáš Portík.

První zápas druhé části soutěže: Pramen Havlíčkův Brod - Kozlany-Bohdalice, sobota 15. 1. (20.00).

Co, to znamená, podle svého, to dlouholetý futsalový i fotbalový kanonýr odkryl už při startu soutěže. Nově organizovaný klub, navazující na činnost týmu Brikety-pelety Štěpán Vyškov a ještě dřívějšího a tradičnějšího FC Pivovar Vyškov, chce hrát v klidném středu tabulky bez starostí o záchranu i emocí bojů o medailová umístění.

„Ano, na naší filozofii se nic nemění. Je to sice divize, ale my se chceme futsalem především bavit. U nás může hrát jen ten, kdo takto smýšlí. Proto ani žádné velké hodnocení sezony neděláme. Opravdu některým týmům, jako třeba takovému béčku Helasu Brno, vůbec nemůžeme konkurovat a ani nechceme. A pro druhou část soutěže se na tom určitě zase nic nezmění,“ ujistil spolu se Zdeňkem Otáhalem nejlepší střelec mužstva.

Přesto zřejmě mohlo být umístění týmu o něco lepší. Napoleon Prace Kozlanské přeskočil v posledním kole, ale už před tím nějaké body poztrácet nemuseli.

„Má to dva důvody. Jednak na začátku soutěže nastupovali převážně kluci, kteří tak vysokou soutěž nikdy nehráli. A navíc to byli hlavně mladí hráči. Bylo to znát. Za druhé to byla velká řada zranění. Třeba posledních asi pět kol chyběl Honza Pánek. (rovněž hrající trenér a dlouholetá opora mužstva, pozn. red.) Jak se začali vracet zkušenější kluci, jako Alda Vlach, Pepa Lička, teď na pár zápasů Pepa Čtvrtníček, tak se to začalo trochu lepšit. Sestava tedy nebyla stabilizovaná a látala se prakticky zápas od zápasu pořád jinak,“ upozornil Kolečkář.

Bez skrupulí pak připustil, že je i třetí příčina. Tým hraje třetí nejvyšší futsalovou soutěž bez tréninku.

„Asi to není potřeba. (úsměv) Ale vážně. Vyplývá to z toho, co jsem řekl o našich záměrech. My futsal bereme jako zábavu. Prakticky všichni někde hrajeme velký fotbal a každý si trénuje to svoje. Asi by nemělo smysl se třeba jednou týdně scházet, to se stejně nedá nic naučit nebo nacvičit,“ vysvětlil absenci společné přípravy.

I po změně názvu zůstalo klubu domácí prostředí ve vyškovské sportovní hale při základní škole v Purkyňově ulici. Název „kopíruje“ skutečnost, že největší podpory se novému klubu dostává z Kozlan a že hodně hráčů „dodal“ fotbalový Sokol Bohdalice.

„Nejvíc nám pomáhá obec Kozlany a naším předsedou je Zdeněk Julínek, který vede i fotbal v Bohdalicích,“ naznačil důvody sloučeného jména klubu Kolečkář.

Druhá část jihomoravské divize E začne o víkendu 7. a 8. ledna. FC Kozlany-Bohdalice do ní zasáhne o týden později zápasem v Havlíčkově Brodu.