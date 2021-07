Oba si pro nejvyšší počty bodů do seriálů Nemojské běžecké léto a okresní soutěže Vyškovská běžecká tour doběhli vcelku v klidu. Od startu začali hodně zostra, na trati pak svým největším soupeřům utekli a náskok si do cíle už jen hlídali.

Běh okolo rybníka Chobot (5,1 km), Nemojany – absolutní pořadí:

Muži: 1. Tomáš Steiner (AK Drnovice) 17:49 min., 2. Pavel Dvořák (Atletika Alojzov) 18:06, 3. Zdeněk Hochman (Orel Blučina) 19:01, 4. Vít Kotolan (Němčany) 19:14, 5. Jan Šmída (Protivanov) 19:21, 6. Petr Beneš (Atletika Alojzov) 19:40.

Ženy: 1. Irena Pospíšilová (AK Drnovice) 20:59 min., 2. Lenka Jančaříková (AAC Brno) 21:25, 3. Lenka Hrabovská 21:34, 4. Anežka Langhammerová 21:40, 5. Silvie Divišová 24:06, 6. Anna Halasová (vš. AK Drnovice) 25:19.

Kompletní výsledky, včetně Vyškovské běžecké tour jsou na: www.akdrnovice.eu

„Nakopl jsem to a čekal, co to se mnou provede. Když jsem viděl, že mně Pavel nestačí, tak už jsem si jen kontroloval odstup a hlídal, aby se ke mně moc nepřibližoval,“ přiznal po závodě Steiner. „Dnes to Tomášovi běželo. Skoro dva kilometry jsme běželi spolu, ale pak se mi utrhl a už jsem se k němu nedokázal dotáhnout,“ uznal kvality soupeře druhý v cíli Pavel Dvořák z Alojzova.

„Asi jsem to dnes rozběhla hodně rychle. Proto jsem taky po náběhu na silnici zvolnila a už se nesnažila držet tak ostré tempo. A nakonec to stačilo,“ konstatovala v cíli favorizovaná Pospíšilová.

Závod opět uspořádal Atletický klub Drnovice ve spolupráci s Obecními úřady Nemojany a Luleč a místním Sokolem. Běželo se po stejné trati jako před rokem, kdy měl premiéru, jen cíl se vzhledem k dopravnímu provozu posunul do bezpečnějších míst. Loni byli při prvním ročníku byli pořadatelé okolnostmi donucení vše zorganizovat tak trochu narychlo, po letošku to vypadá, že by si závod své místo v běžeckém kalendáři mohl vybojovat.

„Závod se nám opět vydařil a spokojení běžci měli na mě prosbu, abych své akce pořádal dál. Nemám s tím problém, dělám to pro kamarády rád, jen mě mrzí, že jich jezdí tak málo. To se pak dost těžko jedná s případnými sponzory. Tak uvidíme, co přinese příští rok. Letošní Nemojské běžecké léto tedy skončilo a doufám, že už bude jenom líp,“ zhodnotil akci její hlavní pořadatel Zdeněk Smutný, předseda AK Drnovice.