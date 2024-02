Po volejbalistech TJ Holubice si historický první ročník v I. lize, tedy domácí druhé nejvyšší soutěži, zahrají i nohejbaloví reprezentanti této obce – Nohejbalový klub R.U.M.

V druholigovém finále nohejbalisté Holubic (modří) porazili Karlovy Vary B 5:0 a zajistili si postup do I. ligy. | Foto: Marek Žitňák

Po druhé příčce ve východní skupině II. ligy prošlo »Rychlé útočné mužstvo« (viz zkratka) poměrně hladce přes následné prolínací play-off s nejlepší čtveřicí západní skupiny. Přesto holubická přihláška do vyšší soutěže čekala na vyplnění poměrně dlouho.

„Protože jsme se po skončení soutěže dlouho nemohli sejít. Nakonec to bylo až na vánočním turnaji a závěrečném posezení v roce. Chtěli jsme, aby o tom, zda první ligu vzít nebo ne, rozhodl celý mančaft. Za mě to bylo jasné hned, že se postupovat bude a s tím, že budu fungovat podobně jako loni. To znamená hrát především domácí zápasy. Já myslím, že nakonec to bylo jednohlasné rozhodnutí, že výš chceme jít,“ vysvětlil Radek Pelikán, jeden ze dvou exmistrů světa v týmu.

Do play-off se Holubičtí probojovali i v předchozí sezoně, ale do nové si postupové plány nedávali. Cílem bylo zopakovat nebo vylepšit třetí místo. Pro skutečnost, že to nakonec »cinklo« zlatě a s postupem do I. ligy má Pelikán jednoznačné vysvětlení.

NK R.U.M. Holubice

II. liga – sk. B

Základní část:

1. Zbečník 10 8 1 1 54:25 17

2. Holubice 10 7 1 2 55:26 15

3. Přerov 10 6 2 2 48:31 14

4. Postřelmov 10 2 2 6 35:51 6

5. Znojmo 10 2 0 8 22:54 4

6. Koberovská sp. 10 1 2 7 28:55 4

Play-off - čtvrtfinále:

Hradecko – Holubice 2:5 a 4:5

Semifinále:

Holubice – Čakovice B 5:2 a 5:2

Finále:

Karlovy Vary B – Holubice 4:5 a 0:5

„Ani vyhrát druhou ligu nebylo v plánu, natož postup. Ale v průběhu soutěže se všichni kluci, zdůrazňuju, všichni dojednoho, hodně zlepšili. Celý tým šel proti předchozímu ročníku výrazně nahoru, takže nakonec jsme celou druhou ligu vyhráli. V základní části jsme byli stoprocentní doma, venku to bylo trochu horší, ale postup do play-off jsme měli pod kontrolou. A to všechno potom, to byl bonus navíc,“ chválil spoluhráče kromě dvou titulů mistra světa i patnáctinásobný mistr republiky.

O první body ve druhé nejvyšší soutěži se bude hrát začátkem dubna. Konkrétní složení I. ligy se v těchto dnech právě uzavírá. Jisté je, že startovat bude osm mužstev. Holubičtí si z II. ligy přenášejí nepsané pravidlo, že vyšší soutěž si mají zahrát hráči, kteří ji vybojovali. Změny v kádru tedy budou minimální.

„Kádr zůstane prakticky stejný. Jednáme o hostování se dvěma bývalými ligovými hráči, Martinem Petrem a Jiřím Doubravou, který byl dlouholetým reprezentantem. Určitě přinesou kvalitu, ale my to vnímáme spíše jako potřebné rozšíření kádru, aby se nám nestalo, že bychom třeba k venkovnímu utkání odjeli v minimálním počtu. Tak vysoko jsme ještě nikdy nehráli, ale je to mimořádná šance, kterou je třeba využít. Počítáme s tím, že to bude organizačně i finančně náročnější, ale určitě ne nějak mimořádně. Rozhodně je v našich možnostech to vládnout i po této stránce,“ ujistil šéf klubu a trenér Roman Dlabka.

O tři světové tituly víc než Pelikán má na kontě další velká opora Dlabkova týmu Petr Bubniak. Ve II. lize v družstvu spíše »hostoval«, ale teď se těší, že v I. lize odehraje víc zápasů. I velezkušený borec ovšem připouští, že jde do trochu neznámé »krajiny«.

„Vzhledem k tomu, že jsem v soutěži dlouho nehrál, tak tu první ligu vlastně neznám. V tuto chvíli proto naše plány vidím, tak že budeme bojovat, necháme na hřišti všechno a uvidíme, co z toho nakonec bude. Hodně bude záležet na tom, jestli budeme zdraví a v jakých sestavách se budeme scházet. Určitě je to pro Holubice mimořádný a historický úspěch a chtěl bych, aby na to navázal i úspěšný rok. Samozřejmě neočekávám, že budeme hrát vršek, to si musíme reálně uvědomit, někteří už nejsme nejmladší (úsměv), ale budeme rádi za každé vítězství. A především, a to zdůrazňuju, stále platí, že v Holubicích je to hlavně o partě a kamarádech. Musí nás to všechny bavit a uspokojovat a pak se určitě dostaví i nějaké výsledky,“ jen naznačil pravděpodobné cíle nováčka ve vyšší soutěži populární »Buben«.