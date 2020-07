Trenér Jiří Foitl st. dal proti relativně slabšímu soupeři příležitost mladým hráčům Gabrielu Košičanovi a Šimonu Čiháčkovi a na nadhozu vyzkoušel levorukého nadhazovače Vojtěcha Koudelku. Hlavně však tým upozorňoval, aby si udržel koncentraci po celou hrací dobu. A v tom to tentokrát trochu skřípalo.

I. liga:

Pelikans Bučovice - Wolfs Domažlice 8:5 a 19:9



Tabulka:

1. Blesk Jablonec 6 2 .750 -

2. Sokol Hluboká 6 2 .750 -

3. Pelikans Bučovice 7 3 .700 -

4. Klasik Frýdek-Místek 3 3 .500 2

5. Hroch Brno 2 6 .250 4

6. Skokani Olomouc 2 6 .250 4

7. Wolfs Domažlice 2 6 .250 4

„Domažličtí Vlci nepatří k favoritům soutěže, proto jsme dvě výhry brali jako povinnost. Ale hra s těmito soupeři bývá ošidná. Psychika týmu je často postižena zdánlivou jednoduchostí výhry. Bylo tomu tak i v tomto případě. Sami jsme si cestu za dvěma vítězstvím trochu ztížili,“ poznamenal předseda Pelikans Lubomír Vykoukal.

První zápas se zpočátku vyvíjel jasně pro Pelikány. Ti do páté směny nasbírali pět bodů i díky dvoubodovému homerunu Jakuba Kubečky. Nadhazovač Ondřej Králík spolehlivě hájil čisté konto. Během šesté a sedmé směny Pelikáni ztratili koncentraci a soupeř vyrovnal na 5:5. Naštěstí hned v následující směně získali tříbodové vedení a zpět i potřebnou motivaci. Na konec zápasu trenér Foitl poslal na nadhoz nováčka v týmu Tomáše Jurčíka. Ten se ukázal jako správná volba a Vlkům už do konce zápasu nedovolil skórovat.

Druhý zápas začali domácí podstatně lépe, ale pak si opět vybrali slabou chvilku. Na nadhoz se postavil částečně uzdravený Ondřej Vykoukal. Natěšený po dlouhé pauze nepustil soupeře prakticky k ničemu. Spoluhráči se v útoku konečně probrali a svědomitě plnili mety. Na konci čtvrté směny už Pelikáni vedli 12:0. Krásné hity (odpaly) předvedli Dan Šmehlík (double) a Michal Posolda (double a triple).

V pohodě hrající domácí hráči už asi viděli jednoduchou výhru. Baseball se ale hraje až na devět směn. V páté směně Pelikáni zase polevili v pozornosti a Vlci snížili na 13:8. Soupeř byl však už viditelně unavený a jeho nadhazovači nebyli schopni odolávat tlaku domácích. Ti se během šesté a sedmé směny otřepali ze studené sprchy a dokázali získat šest bodů i díky hitúm Lukáše Řehůřka a závěrečného siglu Matouše Čiháčka. Na jeho odpal získali Pelikáni dva body a konečný stav 19:9. Tím docílili tzv. vítězství o rozdíl, tedy předčasně ukončený zápas pro rozdíl o 10 bodů po sedmé směně.

„Pálkařsky jsme se oproti předchozím zápasům zlepšili. Horší byla práce na metách. Ale nejhorší byla ztráta koncentrace, a to v obou zápasech. To by se nám v dalších utkáních nemělo stávat. Mnohem kvalitnější extraligoví soupeři nás ale usnout nejspíš nenechají,“ dodal celkově spokojený Vykoukal.

V sobotu 11. července Pelikans odehraje doma poslední dva zápasy základní části proti Sokolu Hluboká. Tento tým každý rok klepe na dveře extraligy a oba soupeři už mají nadstavbu o extraligu jistou. Proto lze očekávat zajímavý baseball. Zápasy tradičně začínají ve 13.00 a 16.00 hodin.