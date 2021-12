Velmi špatný pocit. Všechny předpoklady pro minimálně udržení pozice ze sezony, kdy jsme skončili druzí, byly splněny. Myslím tím třeba rozšíření kádru, vylepšení podmínek pro hráče, ale i počet tréninků a účast na nich. Výsledný efekt se ovšem nedostavil. Stále si myslím, že ty ambice byly oprávněné, nebyl důvod mít menší cíle, když se vše ještě vylepšilo.

II. liga - východ

Tabulka po polovině soutěže:

1. Vys. Mýto 10 7 1 2 52:29 22

2. Olomouc 10 6 1 3 72:48 19

3. Hodonín 10 6 1 3 61:52 19

4. B.Ostrava 10 5 0 5 45:51 15

5. Amor KV 10 4 1 5 44:44 13

6. Modřice 10 0 0 10 27:77 0

Střelci branek:

11 - Matěj Rozehnal, 6 - Lukáš Obruča, Michal Handlíř, 3 - Miroslav Mikeš, Ondřej Nový, Ondřej Vintr, 2 - Petr Němec, Jiří Pešta, Milan Ševčík, 1 - Tomáš Florian, Tomáš Horváth, Lukáš Němec, Pavel Tichý.

První utkání druhé poloviny: Baník Ostrava - Amor Kloboučky Vyškov, pátek 7. 1. (20.00).

Co je hlavní příčinou neplnění plánu? Jak tedy vyzní celkové hodnocení?

Jednoznačně přístup hráčů a jejich nastavení v hlavách. A protože to je jeden z úkolů trenéra, tedy nachystat a namotivovat hráče, tak je to vše i chyba trenéra. Klukům soutěž zevšedněla, respekt k soupeřům zmizel, a to je vždy špatně. A ve většině zápasů to bylo „krásně“ vidět po špatném prvním poločasu a následném velkém zlepšení v druhé části. Bohužel hrát napůl na této úrovni nestačí. Určitě bych zmínil i to, že je soutěž kvalitnější, protože, až na Modřice, v ní zůstaly ty silnější týmy. No, zatím je jen půlka sezony, ale hodnocení nemůže být jiné, než negativní. Snad se to ještě změní a ve druhé půlce soutěže budeme silnější.

Jsou soupeři tak vzdálení, jak napovídá tabulka?

Jak jsem naznačil, ne, nejsou. Sehráli jsme vesměs vyrovnané zápasy, které rozhodovala bojovnost a zodpovědnost v bránění. Věci, které nás zdobily, teď často postrádáme a pak ty vyrovnané zápasy prohráváme. Děláme naivní chyby, taháme míče a pouštíme soupeře do nesmyslných brejků. Třeba v Olomouci totálně podceníme za stavu 3:0 situaci a přestaneme zodpovědně bránit a dopadne to tak, že během pěti minut dostaneme pět gólů. To mluví za vše.

Bylo na podzim alespoň něco, z čeho jste měl radost?

Ano, z toho, že se futsal vůbec hrál. Určitě z přízně fanoušků. Jinak se hledají pozitiva těžko.

Hodnocení jednotlivců si asi necháte do kabiny, ale můžete jmenovat alespoň hráče, kteří splnili vaše představy?

Kluci vědí, že hrají pod své možnosti a velmi často to probíráme.Když už mám tedy vybrat, tak snad až na úvod sezony, kdy si na druhou ligu potřeboval zvyknout, byl takovým hráčem Lukáš Obruča a ještě i Tadeáš Tesáček.

Vždy propagujete futsalovost herního projevu, je v tomto nějaký posun?

Výsledky tomu neodpovídají, ale nějaké posuny tam jsou. Bohužel jsou k ničemu, pokud chybí poctivý přístup a bojovnost. Pak stačí, aby soupeř bránil od půlky a chodil do brejků a problém je na světě. Chtěl jsem naučit kluky systém 4 - 0, ale musel jsem od toho ustoupit, protože kluci si stěžovali, že jim to nesedí vůbec. Po návratu k systému 3 - 1 došlo ke zlepšení, ale stále to není ono.

Dají se v kratičké přestávce nedostatky odstranit? Několikrát jste avizoval změny, jakou cestou tedy půjdete?

Jestli dokážu kluky přesvědčit, aby opět pracovali na sto procent, pak se to dá odstranit. Jinak se budeme trápit neustále. Změny budou muset přijít. Uvažoval jsem i o změně trenéra, protože jsem za to zodpovědný, ale zatím zůstanu a uvidím, co bude po sezoně. Je tu i možnost získat k sobě druhého trenéra. Jednoho jsem oslovil a měli bychom mít spolu schůzku. Pote ní se uvidí.

Ztráta devíti bodů na Vysoké Mýto se zdá být nedostižná. Kam budete korigovat konečný cíl?

Na postup teď vůbec nemyslím. Samozřejmě, kdybychom teď rychle udělali nějakou sérii výher, tak se původnímu cíli můžeme vrátit. Ale opakuji, základ je, aby to chtěli kluci, a to se musí jejich chuť a zájem změnit. Protože i kdyby se to náhodou výsledkově změnilo, tak nemá žádný smysl postupovat do ligy, pokud to kluci nebudou brát vážně. Rozdíl mezi první a druhou ligou je obrovský a hlavně první pětka v lize je o tři úrovně jinde než týmy z druhé ligy. A jít někam na sílu nemá význam. Necháme se překvapit, co přinese druhá půlka sezony.