Když se s odstupem času podíváte na loňský výsledek, bylo to páté místo objektivním vyjádřením možností mužstva, nebo mělo na víc?

Mužstvo mělo rozhodně navíc. Nezachytili jsme začátek soutěže, kdy jsme ztratili body v zápasech, které jsme měli dobře rozehrané. Prostě chybělo překlopit jeden z dobře rozehraných zápasů na naší stranu, což by mužstvo povzbudilo. Tak jsme zbytečně ztratili body a po prvních pěti zápasech vznikl devíti bodový odstup na postupové místo, a to mužstvo psychicky zlomilo.

II. liga

1. kolo:

SK Amor Kloboučky Vyškov

– FC Helas Brno B

Sobota 8. října, 20.00 hodin, SH ZŠ Vyškov, Purkyňova

Jaké závěry jste tedy přijali pro letošní ročník?

Do sezony jdeme s cílem prezentovat se hrou, která baví a pokusit se dostat mezi čtyři nejlepší po základní části, kteří budou hrát nadstavbu o postup. Takže nějaký tlak na umístění letos není.

Jaké změny v kádru nastaly? Které odchody a příchody považujete za nejpodstatnější?

Pro tuto sezonu dojde k podstatným změnám v kádru. Neuvidíme už Horvátha, Handlíře, Lukáše Němce, Rozehnala, kteří patřili ke stavebním kamenům. Skončili pro zranění nebo soukromé důvody. Takže je jasné, že nahradit čtveřici hráčů nebude jednoduché. Na druhé straně mám radost z návratu Sebastiana Pally i z toho, že dál budou pokračovat Tichý a Ševčík. U nových hráčů až čas ukáže, jak do mužstva zapadnou a jakým budou přínosem…

I do letní přípravy zařadil trenér Ladislav Štrublík nové prvky. Splnila vaše představy?

Letní přípravu jsme změnili. Od let minulých jsme trochu zvolnili, ubrali na intenzitě. Chtěli jsme nechat kluky více odpočinout, neboť většina z nich to kombinuje s fotbalem. Zda to byl správný krok ukáže až sezona.

Futsalisté Amoru mění přípravu i strategii na rozšířenou II. ligu

Co očekáváte od rozšíření soutěže na osm týmů? Měla by být těžší? Tipnete si vítěze?

Ona byla těžká i ta minulá sezona. Početně málo, ale kvalitně vysoko. Ta letošní bude stejně náročná. Vrátil se skvělý Jeseník, z ligy sestoupili Žabinští Vlci. Nováčci Helas Brno B a Havlíčkův Brod nebudou do počtu. Myslím si, že tam nebudou jednoduché zápasy, a to pro nikoho,. Pokud mám tipovat vítěze, tak si myslím, že to budou Žabinští Vlci Brno.

Vždy jste měli nějaké nadstandardní nabídky pro diváky, nebo podporovali charitu. Máte něco takového připraveno i pro novou II. ligu?

Zkvalitňujeme naše PR. Takže prezentace našeho klubu by měla být na vyšší úrovni. Jinak v rámci charity budeme podporovat malou Adélku na její cestě životem. Pro diváky se chystají různé soutěže, poločasový program i velká vánoční tombola. Když jsme u té charity, tak náš klub za sedm sezon vybral na tyto projekty více jak 203 000 korun!

Změnily se podmínky pro druhou nejvyšší futsalovou soutěž?

V loňské sezoně měli hráči nastoleny velice solidní, řekl bych nadstandardní podmínky, a to i směrem k cíli, který byl stanoven. Letos je to jinak. Cíl je jiný a tomu budou odpovídat i podmínky. Řekl bych, že se vracíme do normálu a podmínek, které zde byly v minulosti. V každém případě chci diváky pozvat na všechny naše domácí zápasy. Věříme, že je budeme bavit a svoji přítomnosti také pomohou malé Adélce, neboť výtěžek ze vstupného půjde na její podporu.