Byla letošní letní příprava v něčem jiná než ty minulé?

Zahájili jsme tradičně začátkem srpna. Novým prvkem byl náš relativně brzký přesun do haly, kde od poloviny srpna pravidelně trénujeme třikrát týdně. Těší mě náš posun ve výkonnosti, protože čtrnáct měsíců covidové pauzy bylo znát zejména v porovnání s extraligou. Také mám radost, že trénujeme v dostatečném počtu hráčů.

Jak se tedy změnil kádr týmu?

Původně jsme moc změn neplánovali, nicméně poslední dny nás především kvůli zdravotním absencím donutily ještě kádr posílit. Mrzí mě, že všichni tři zranění hráči - Michal Přikryl, David Masař a Petr Nezdařil - budou chybět delší časový úsek. Minulý týden byl hektický, ale nakonec se mně podařilo přivést za zraněné hráče adekvátní náhradu. Věříme, že zátěž dokážeme rozložit na více hráčů.

Český pohár

2. kolo:

Sokol Bučovice - Fatra Zlín

Středa 13. října, 19.00 hodin, sportovní hala ZŠ Bučovice 710, Školní ul.



I. liga – skupina C

1. kolo:

Sokol Bučovice - Staré Město

Pátek 15. října, 19.00 hodin, sportovní hala ZŠ Bučovice 710, Školní ul.



Sokol Bučovice

Kádr 2021/2022: Filip Auer, Kristián Červinka, Radovan Dítě, Jan Herman, Pavel Jelínek, Vladimír Katona, Martin Kop, Michael Kovařík, David Masař, Patrik Minda, Josef Mlčúch, Adam Mrázek, David Neubauer, Petr Nezdařil, Marek Paták, Marek Perry, Michal Provazník, Michal Přikryl. Trenéři: Zbyněk Čížek, Jaroslav Vlk.

Myslíte, že tento tým bude silnější než ten minulý?

Těžko teď hodnotit sílu našeho týmu, protože první liga bude extrémně nabitá. Jména jako Holčík, Holubec, Štokr v Hradci Králové, slovenský reprezentant Filip Palgut v Benátkách, bývalý reprezentační blokař Vladimír Sobotka a dva ukrajinští legionáři, to bude velká síla. Velmi se mně v přípravě líbily Dobřichovice, kam přišli tři extraligoví volejbalisté, Stanislav Vachoušek a Jiří a Vladimír Mikulenkovi, a ty vidím hodně vysoko. Já jsem rád, že i my jsme byli aktivní na přestupovém trhu a přivedli extraligové posily. Ze Lvů Praha smečaře Martina Kopa a libero Michaela Kovaříka. Patrik Minda je velmi zajímavý typ hráče na pozici univerzála. Myslím si, že máme patnáct kvalitních a velmi vyrovnaných hráčů.

V minulých dvou sezonách jste dvakrát vyhráli základní část. Může i toto mužstvo útočit na postup do baráže o extraligu?

První liga se letos bude hrát trošku jiným systémem. Základní část ve třech skupinách po pěti týmech. Tudíž vítěz základní části nebude vyhlášen. První krok je postup ze skupiny do play-off, kde bude hrát osm nejlepších týmů. Ty od 26. listopadu začnou vlastní play-off, ze kterého vzejde vítěz přímo do extraligy bez barážových bojů. Já si přeju, abychom dokázali postoupit do play-off a tam se může stát cokoli.

Změnil se v této souvislosti za více než rok váš názor na odmítnutí postupu do extraligy?

Ne, a ani momentálně pro nás extraliga téma není, jak pro sportovní nesplnění požadavků svazu, tedy hala a nutnost mít v extralize týmy žáků, kadetů a juniorů, tak také kvůli financím.

Co hlavního očekáváte od utkání se Zlínem?

Pořád je svátkem zahrát si soutěžní utkání s extraligou. Je to výjimečný zápas pro hráče, trenéry a také diváky. Proto bych je chtěl pozvat a věřím, že přijdou v hojném počtu. Zlín je favorit a já budu věřit, že rozdíl mezi námi nebude tak velký, jako byl na začátku přípravy v polovině srpna.

Může mít tak těžký zápas vliv na ligovou premiéru se Starým Městem, která bude jen za dva dny?

Jistě může a bude. Ale i zápas se Starým Městem určitě bude fyzicky náročný. Přece jen hrát obden, kdy řada kluků jde ve čtvrtek i pátek do práce, není standardní. Pro nás má prví liga jasnou prioritu a chceme v pátek uspět a doufám, že vsadíme na tu správnou sestavu.

Už jste to „nakousl“, kdo by tedy měl hrát ve špici nadstavbové části?

Jak jsem uvedl, velkou kvalitu mají Hradec Králové, Benátky nad Jizerou a Dobřichovice. Silné budou farmy Lvů Praha a Volejbalu Brno.

Nový herní systém soutěže ve třech regionálních skupinách s následující nadstavbou je do jisté míry i vaše dílo. Co od něj očekáváte, v čem je jeho hlavní přínos?

Přínos nového systému vidím v tom, že se hraje každý zápas o hodně. Nejdříve o postup do play-off, pak o čtyřku a nakonec o postup do extraligy. Uvidíme, co s námi nový systém soutěže udělá, každopádně není možné žádný zápas vypustit.

Jak jsou rozděleny kompetence trenérského tandemu Zbyněk Čížek – Jaroslav Vlk?

Vzhledem k tomu, že jsem i předsedou celého oddílu a mám také povinnosti v naší jednotě, můj záběr je trošku širší než Jarův. On tedy vede tréninkový proces v týdnu. Zápasový koučink zatím zůstává na mě a Jaro vyhodnocuje statické údaje. O sestavě a změnách v ní vždy debatujeme spolu. Mám radost, že takový odborník je v našem týmu a tréninkový proces pod jeho vedením má opravdu extraligové parametry.