„Takovou porci zápasů v mužské kategorii nepamatuju. Někdy v juniorech jsme tak hrávali, ale už je to strašně dávno. Teď nám situaci bohužel komplikuje hodně úzký stav našeho kádru, ale musíme se s tím nějak porvat,“ sdělil kapitán týmu Martin Kovář.

Pohár ČSRU XV

RC Dragon Brno – JIMI RC Vyškov

Pátek 20. 9. (18.30), Brno-Maloměřice, Cacovický ostrov.

Skupina B:

1. Praga Praha 3 2 0 1 88:50 10

2. Dragon Brno 2 2 0 0 65:36 10

3. Petrovice 2 0 0 2 43:75 2

4. Vyškov 1 0 0 1 0:35 -1

Další zápasy: Vyškov – Dragon Brno, úterý 24. 9. (18.30). Vyškov – Praga Praha, sobota 28. 9. (14.00), stadion Purkyňova ul.

S Dragonem se Vyškované měli utkat minulý pátek doma, ale vydatné deště podmáčely trávník jejich stadionu, takže zápas musel být přeložen. Před tím nejprve nenastoupili v Praze proti Pragovce a zápas byl kontumován, pak do Vyškova nepřijely Petrovice, ale ty se budou dohrávat. Čtvrtý »pokus« snad už vyjde…

Podzimní pohárovou soutěž svaz nastavil tak, aby v ní kluby mohly testovat své širší kádry, případně dát šanci dorostencům osahat si mužské ragby. Kovář potvrdil, že i v jeho týmu se některé talenty objeví.

„Předpokládám, že aspoň tři dorostenci nastoupí v domácích zápasech. Ale určitě to souvisí i s tím, že pohár není pro hráče nějak motivační. Prakticky o nic nejde, takže dávají přednost některým soukromým prioritám. Nicméně musíme to odehrát důstojně a Brně to určitě bude derby se vším, co k tomu patří. V každém případě potřebujeme, aby se nám vyhnula zranění, protože to by nám pak situaci komplikovalo hodně,“ dodal kapitán, který po odchodu trenéra Karla Berounského má na starosti i přípravnou část a měl by tým spolu se staršími spoluhráči koučovat přímo ze hřiště.

V táboře domácího Dragonu panuje lepší nálada. Jednak má tým za sebou už dva vítězné zápasy, ale hlavně příprava na sezonu byla výrazně lepší než ta vyškovská.

„Ano, byla poměrně dobrá. Jen s přátelským zápasy je to, jako všude jinde v době dovolených a prázdnin dost těžké. Začali jsme zhruba v půli července a chodilo v průměru dvanáct až patnáct kluků, což je solidní počet a už se tak dát něco dělat. Pohár jsme dobře rozehráli, takže v tom chceme pokračovat a dojít v něm co nejdál. Určitě protočíme co nejvíc kluků z kádru. A samozřejmě i ty mladé. My vlastně ani nemáme jinou možnost než jim dávat příležitost, protože mladí kluci v kádru výrazně převažují. Náš věkový průměr je pětadvacet let,“ s úsměvem zdůraznil trenér Dragonu Ondřej Kutil.

I trávník jejich stadionu v Maloměřicích dostal po vydatných deštích pořádný »záhul«, ale už včera tu tým trénoval a do pátku bude podle Kutila naprosto v pořádku.

„Hřiště je dost zapískované, takže ta voda se rychle vsákne a do pátku to určitě bude super. Pro hráče to jistě je derby, ale z mého pohledu už je to zápas jako každý jiný. Už je to moc dlouho, kdy jsem tam působil. Ale samozřejmě důležitý zápas, kde mě bude zajímat ten obsah, který jsme schopni produkovat. Jestli jsme se zlepšili za tu dobu co máme tu kvalitní přípravu. A samozřejmě si přeju navázat potřetí na dvě předchozí výhry,“ dodal šéftrenér Brňanů.

Druhé utkání B skupiny Petrovice – Praga Praha se bude hrát v sobotu.