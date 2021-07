Okresní přebor - 8. kolo a dohrávky:

LULEČ - IVANOVICE N. H. 3:4

Luleč: Höfer, Müller, Kroutilík, Deutsch, Vlach.

Ivanovice: Indra, Zemánek, T. Gürtler, S. Gürtler, Radoš, Spousta.

Do prvních dvojic za domácí nastoupili Deutsch s Kroutilíkem a za hosty Zemánek s T. Gürtlerem a zápas byl jednoznačnou záležitostí Ivanovických. Ofenzivní síla Gürtlera domácí dvojici doslova smetla. Druhé dvojice už byly vyrovnané. Za domácí Müller s Kučerou, za hosty S. Gürtler a Radoš. V prvním setu bez chyby hrající Radoš dostal stav do devítek a chladnokrevně zakončil, druhý set šel opět do stavu 9:9 a tentokrát výměnu ukončil Müller. Ve třetím setu ovšem po dvou nevynucených chybách Müllera získali hosté komfortní náskok, který si udrželi. Ivanovičtí šli do vedení 2:0 a právě tento zápas se nakonec ukázal jako rozhodující pro konečné skóre. Následoval souboj trojic. Za domácí Müller - Deutsch - Kučera, za hosty Zemánek - T. Gürtler – Radoš. Ve dvou setech vyhráli domácí a vykřesali naději. Vložená dvojka měla rozhodnout o celém utkání. Domácí sestava Müller - Deutsch proti páru Zemánek – S. Gürtler ve dvou setech srovnala na 2:2. Následující domácí trojice Müller - Deutsch - Vlach a alternující Höfer ve třech setech přetlačila hosty ve složení T. Gürtler – S. Gürtler - Radoš a otočila zápas na 3:2. Jenže závěrečné dvě dvojice už byly v režii hostů a celkově tak Ivanovice zvítězily 3:4 a doby se dělily 1:2.

Tabulka OP:

1. Luleč 7 (36:13) 18

2. Ivanovice 6 (30:12) 14

3. Holubice B 6 (27:15) 12

4. Mor. Prusy A 5 (18:17) 8

5. Holubice A 3 (16:5) 6

6. Bučovice 4 (14:14) 5

7. Hlubočany 6 (13:29) 4

8. Ježkovice 4 (7:21) 3

9. Mor. Prusy B 6 (7:35) 2

Program 9. kola – neděle 4. 7.: Hlubočany - Holubice B, Moravské Prusy A - Holubice A, Moravské Prusy B - Bučovice (9.00), Ježkovice - Luleč (10.00).

„Utkání proběhlo před skvělou diváckou kulisou. Věděli jsme ze Rozvíz se na nás připraví a přijede v nejsilnější sestavě. Bohužel kritika jde tentokrát na moji osobu. Prohraná úvodní dvojice nás stála vítězství. Naopak ve trojicích jsme dominovali a dokázali v důležitých momentech nechybovat. Za hosty bych vyzdvihl Martina Radoše, který předvedl výborný výkon. Bod z utkání je pro nás důležitý a věřím, že čelo tabulky udržíme až do konce soutěže,“ komentoval zápas kapitán Lulče Martin Müller.

HOLUBICE B – MORAVSKÉ PRUSY B 7:0

Holubice: Šišma, Sušil, Pavlíček, Hrdina.

Mor. Prusy B: Osička, Večerka, Cigoš, Klvač.

Béčko Moravských Prus bojuje o první výhru v sezoně, ale v Holubicích mu citelně chyběl zkušený Dušan Jánoška. Hned od úvodu hosté nasadili svoji aktuálně nejsilnější dvojici vedenou Miroslavem Osičkou. Po velmi těsném boji hosté podlehli dvakrát 9:10 Radku Šišmovi s Tomášem Hrdinou. Vyjma souboje prvních trojic pak byly ostatní zápasy poměrně jasnou záležitostí domácích. První trojku hostů táhl skvěle hrající Osička, ale s mladíky to proti zkušenějším domácím měli těžké a nedokázali dotáhnout zápas do vítězného konce.

„Musím ale ty mladé kluky z Moravských Prus moc pochválit. Od posledního zápasu se dost zlepšili. Miroslav Osička hrál skvěle a mladí kluci v poli se mu snažili pohlídat pole. Zatím to nestačilo, ale co není může brzy přijít,“ ocenil bojovnost soupeře domácí kapitán Radek Šišma.

HLUBOČANY – MORAVSKÉ PRUSY A 1:6

Hlubočany: Zeman, Šmédka, Podaný, M. Rak, L. Rak.

Mor. Prusy A: Vejmola, Pekařík, Chujac, Kupčík, Pospíšil.

„Hráči Prus přijeli ve své nejsilnější sestavě, a tak jsme to měli opět těžké. První dvojky, ač jsme bojovali jako lvi, jsme obě těsně prohráli. První trojka v sestavě domácích Rak - Podaný - Šmédka pak porazila 2:0 pruskou trojici. Bohužel v dalších zápasech jsme na toto vítězné utkání nenavázali a zbylé zápasy prohráli. I když celkový výsledek vypadá jednoznačně, myslím, že jednotlivé zápasy byly napínavé a celkem vyrovnané. Pořád nám ale chybí ten kousek tak, abychom bodovali. A taky to chce víc potrénovat,“ řekl k zápasu hrající vedoucí domácího družstva Libor Zeman.

HOLUBICE A - JEŽKOVICE 7:0

Holubice: Malec, Havránek, Soukup, Navrátil, Zavadil.

Ježkovice: Černoch, Hynšt, Svoboda, Blahut, Peterka.

Zápasy Bučovice – Ježkovice a Holubice A – Hlubočany byly odloženy.