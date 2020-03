Shrňte důvody, proč jste nakonec ke sloučení klubů přistoupili a co jste si od něj slibovali?

Když to mám vyhodnotit stručně, tak po sezoně byla situace taková, že Kloboučkám na vstup do druhé ligy chyběly finance a troufnu si říci, že i celkové zázemí. My věděli, o čem druhá liga je, a po epizodě v sálovce (Amor odehrál jeden ročník I. ligy v sálové kopané, pozn. red.) jsme chtěli do Vyškova opět vrátit kvalitní soutěž. Na to potřebujete hlavně kvalitní hráče a na našem malém okresním formátu jsou možnosti velice omezené. Zde tedy připadala jediná varianta, a to dát oba celky dohromady. Předsevzetí jsme žádná neměli. Chtěli jsme se porvat o co nejlepší výsledek, a to se nakonec povedlo.

Asi i vás samotné překvapilo, že z toho nakonec je medailové umístění?

Určitě jsem to nečekal. Po vstupu do soutěže jsem věděl, že mužstvo má potenciál a hlavně chuť něco dokázat. Otázka byla to přetavit ve výkony na hřišti, a to se zvláště od počátku letošního roku povedlo náramně. Z osmi zápasů jsme sedm vyhráli, a to nás nakonec katapultovalo na to druhé místo.

Které hlavní ryze sportovní důvody výborného umístění tedy vyzvednete z pozice šéfa klubu?

Těch aspektů je několik. Jedním z nich je nekompromisní přístup trenéra Ladě Štrublíka. Kluci k němu měli několikrát výhrady, ale on si razil svoji filozofii a tato měla svůj výsledek. Dalším jsou hráči samotní. Po prosincovém tápání přestali hledat problémy kolem sebe a začali makat. Mužstvo se neuvěřitelně stmelilo. Žádný nepříznivý stav pro něj nebyl překážkou. Zkrátka tvrdě pracovali a soustředili se na sebe. Navíc začali fungovat i jako parta mimo hřiště, a to bylo to nejdůležitější.

Jak zajistíte, aby stříbro nebylo jen epizodou, ale pozice ve špici tabulky byly stabilním umístěním. Nebo dokonce vytvoříte podmínky pro boj o nejvyšší soutěž?

Já jsem byl v čele druholigového celku pět let. Uhráli jsme druhé a třetí místo. Vždy však po úspěchu přišel pokles. Takže vím, kde se udělaly chyby. My začínáme přípravy na další sezonu už nyní. Co se týká hráčů, tak i Laďa Štrublík intenzivně pracuje na doplnění týmu. Na nás vedení je vylepšit podmínky. Říkám záměrně vylepšit. To je úkol, který musíme splnit. V týmu máme skromné kluky, ale chceme, aby kromě radosti ze hry k tomu měli i něco málo navíc. Co se týče nejvyšší soutěže, tak to by byl vrchol nejen vyškovského futsalu, ale i můj. K tomu, aby byla ve Vyškově Varta futsal liga nám chybí mnoho věcí. Jít do ní bez toho, abychom byli dokonale připraveni, je nesmysl. Teď postup není otázka dne, ale na druhou stranu nikdy neříkej nikdy…

Dlouhodobější cestou je vychovat si vlastní hráče. Futsalové bašty už mají dorostenecké týmy. Je možné vytvořit mládežnickou základnu i ve Vyškově?

My jsme dorostenecké týmy měli dva roky a musím říci, že to pro mě byla obrovská škola. Mladí jsou mimo moje myšlení. Jejich povahy jsou zvláštní. Na trénink, kdy se mi chce, na zápas to stejné. Měl jsem mnohem lepší zkušenosti s hráči z Brna, kteří k nám jezdili a bavilo je to, než s místními. Pokud bychom chtěli vytvořit dorostenecké týmy, tak jedině ve spolupráci s fotbalem. Jak se fotbal k futsalu negativně staví, je zřejmé. Takže to bylo spíše téma na zamyšlení anebo na větší rozbor.