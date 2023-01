Jsem moc rád za docenta Koláře, který je mi velkým pomocníkem, jezdím za ním téměř denně a děláme pokroky. Nyní je to hlavně o rehabilitaci, pasivní mobilizaci ramena, zanedlouho začnu plně rehabilitovat a těším se.

Kdy se můžete pustit do tréninku, případně už do zápasu?

Trénovat bych mohl začít zhruba za dva měsíce, možná tak za měsíc a půl. Co se týče zápasu, je důležité, ať se pořádně dohojím a nemám žádné pochybnosti. Myslím, že v srpnu nebo v září už by mohl zápas být.

Procházka věří, že se povědomí o MMA ještě zvedne. V lednu začne rehabilitovat

Jak nyní nakládáte s volným časem?

Jde jen o to přesunout energii někam jinam. První týdny byly takové, že jsem s tou rukou nemohl ani moc chodit, měl jsem ji v ortéze. Teď už se můžu projít, zajít do tělocvičny a zatěžovat aspoň spodní partie jízdou na rotopedu nebo izolovanými cviky na nohy. Už se s tím dá něco dělat.

Pozorujete dění v UFC, kdo se může hlásit o vámi uvolněný pás polotěžké divize? První souboj skončil remízou…

Sleduji to po očku, nejbližší zápas mají Teixeira s Hillem v Riu (21. ledna – pozn. red.), na to jsem celkem zvědavý a možná to budu sledovat. Nechť zvítězí ten lepší, je mi jedno kdo. Ať se pořádně zamíchá kartami, já tam pak nalítnu zpátky a uvidíme.

Když zvítězí Teixeira, můžete se s ním zase utkat o titul, jak bylo v plánu před vaším zraněním…

Tyhle domněnky a příběhy, kdoví jestli a co bude, nechám na ostatních. Soustředím se na rekonvalescenci a nic jiného.

Pojďme k tomu, co vás nenechává v klidu. Stal jste se nejvíc testovaným sportovcem v Americe, podstoupil jste 64 odběrů od dopingových komisařů, což je neuvěřitelné číslo. Přijde vám to jako šikana?

Nebylo mi to vůbec příjemné, taky jsme se nějakým způsobem snažili UFC i vedení USADA kontaktovat. Pokaždé mi berou krev z žíly, což je fakt nepříjemné, furt mám rozbodané ruce. Štve mě to.

Spekuluje se o tom, že vás podezřívají z dopingu. Vysvětlil vám někdo důvod tak častých odběrů?

Ne. Žádné kloudné vyjádření ani komentář jsme nedostali, vůbec ničeho jsme se od nich nedočkali. V minulosti jsme to s UFC i USADA řešili a všechno bylo v mezích, splňoval jsem jejich parametry. Je to jejich právo mě testovat, jsem čistý a přijímám to, ale neříkám, že jsem s tím v pohodě, když mě testují tak často.

Narušuje vaši přípravu, když vám berou tak často krev?

Vliv to má minimální, ale když každý týden nebo každý druhý týden přijde testování, je to nepříjemné. Soustředím se však na svoje věci a tomuhle dávám nejmenší pozornost. Rána jsem měl ovšem vždy pestrá, protože jejich návštěvy bývají v ranních hodinách, okolo šesté sedmé před tréninkem.

V době rekonvalescence vám aspoň dají pokoj?

I UFC na ně potom zatlačilo. Manažer mě informoval o tom, že teď mi dají víc pokoj, ať se můžu soustředit na rekonvalescenci.

Kauza české hvězdy. Procházka a doping? Šikana může skončit žalobou

Budete se bránit třeba žalobou, jak radí bývalý zápasník Ben Askren?

Zatím ne.

Už jste si aspoň silvestrovskou oslavu a příchod nového roku?

Bylo to skvělé. Silvestra jsem strávil s přáteli a rodinou v Hostěradicích. Na Nový rok jsme si dali koupačku v lomu, ať rok 2023 pořádně začne.