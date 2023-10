Druhá nejvyšší česká futsalová soutěž má za sebou úvodní kolo nového ročníku. Ve východní skupině si ale zástupce Vyškovska SK Amor Kloboučky Vyškov utkání s Gamaspolem Jeseník odložil na 16. prosince, takže premiéra jej čeká v neděli v Havlíčkově Brodu. „Změn bylo moc a my chceme pracovat koncepčně,“ říká před odjezdem na Vysočinu trenér Amoru Kloboučky Vyškov Ladislav Štrublík.

Trenér Ladislav Štrublík. | Foto: Deník / Zdeněk Vlach

Jak jste s odstupem času vyhodnotili minulý ročník II. ligy? Vyplynuly z tohoto hodnocení nějaké konkrétní věci například ohledně hráčského kádru?

Když vezmeme čistě jen umístění, tak to je zklamání, protože jsme skončili pátí a navíc až v posledním kole jsme ztratili místo v první čtyřce. Sezona pro nás tak skončila již 20. ledna, pauza od futsalu byla tedy vážně dlouhá. Ale když vezmu v potaz kolik komplikaci před i během ročníku vznikalo, tak to není žádná ostuda. Relativně úzký kádr nám neumožňoval moc variant, takže to jako nějakou tragédii neberu. Odpověď na druhou otázku je, že ty změny v kádru nastaly, ale vyplynuly z různých osobních důvodů a bylo jich vážně dost, ale že by to souviselo s umístěním v tabulce, to rozhodne ne.

II. liga – východ:

FK Havlíčkův Brod

– SK Amor Kloboučky Vyškov

Neděle 22. října, 19.30 hodin, sportovní hala TJ Jiskra Havlíčkův Brod.

Vzájemná utkání v minulé sezoně: Amor – Havlíčkův Brod 5:4 (3:2), Havlíčkův Brod – Amor 0:2 (0:1). SK Amor Kloboučky Vyškov

Kádr 2023 - 2024

Brankáři: David Flajzar, Tadeáš Tesáček, Josef Buriánek.

Hráči do pole: Jiří Pešta, Filip Ždánský, Aleš Rus, Milan Ševčík, Jan Skalník, Patrik Sokol, Bohuslav Lang, Dmytro Yatsyna, Tomáš Musil, Simon Studený, Zdeněk Otáhal, Sebastian Palla, Adam Bárta, Filip Zezula, Tomáš Husár, Jiří Kilberger, Vít Aujeský, Ladislav Zápotočný.

Trenér: Ladislav Štrublík.

Jaký hráčský pohyb tedy v létě proběhl?

Jak jsem naznačil v předešlé otázce, změn bylo více než by bylo zdrávo a v podstatě můžu říct, že máme až na výjimky úplně nový tým. V áčku skončili nebo přerušili činnost Ondřej Nový, Lukáš Obruča, Petr Němec a Miroslav Mikeš. Do béčka přešli Pavel Tichý a Patrik Zimmermann. Naopak tým byl doplněn o tyto hráče: Bohuslang Lang, Jan Skalník, Tomáš Musil, Dmytro Yatsyna, Simon Studený, Patrik Sokol a Zdeněk Otáhal. Z béčka to přijdou zkusit Vít Aujeský a Ladislav Zápotočný, z juniorky Adam Bárta, Tomáš Husár, Filip Zezula a Jiří Kilberger. V jednání jsou ještě čtyři hráči, kteří se rozhoduji, jestli se zapojí během listopadu. Takže jak vidíte, velký průvan proběhl naším týmem.

Kterých příchodů si ceníte nejvíc a naopak, které odchody vás mrzí?

Vezmu to z druhé strany. Mrzí mě všechny odchody, i když jim naprosto rozumím. Třeba co mám informaci, tak Lukáš Obruca se možná po sezoně fotbalu zapojí zpět. Pro příchody platí, že si vážím všech úplně stejně, ať už se jedná o úplně nové hráče, nebo ty, co jsem jim dal šanci z béčka nebo z naší devatenáctky. Ještě bych chtěl tým doplnit o jednoho brankáře. Bohužel, máme některé hráče se zraněním – konkrétně Rus, Otáhal, Musil a Palla, takže je v úvodních kolech nevyužiji. Hodně mě mrzí, že si to rozmyslel Tomáš Kouřil, protože vypadal herně výborně.

Co bylo hlavním námětem letní přípravy? Museli jste se zase přizpůsobovat fotbalovým soutěžím?

Jednoznačně nejdůležitější bylo seznámit se mezi sebou a ukázat klukům, jak se futsal vůbec hraje. Na to jsem už za těch zhruba dvanáct let, co se tomu věnuji, zvyklý. Ale přijde mně, že je to pořád těžší a těžší. Fotbal to vážně ovlivňuje šíleným způsobem a mluvit tak o nějaké plnohodnotné přípravě, jak třeba ve fotbale, se nedá. Letos to bylo obzvlášť těžší v tom, že kluci jsou už docela z daleka a navíc zatím nemají ke klubu vytvořený ten vztah, a to udělá v myšlení lidí moc. Ale na druhou stranu musím kluky moc pochválit za snahu, chuť a celkově ten přístup. Když už se do haly dostanou, je výbornej, zatím.

Jaké jste odehráli přípravné zápasy a vyšla z nich nějaká základní osa týmu?

Bohužel nám fotbal neumožnil odehrát ani jedno ze dvou plánovaných utkání. Měli jsme hrát nejdříve s mistrem republiky SK Interobal Plzeň, jenže utkaní bylo odloženo pravděpodobně na nějaký prosincový termín. Vážím si toho, že vedení Plzně nám vyšlo vstříc a poté, co jsme jim oznámili, že nedojedeme, tak nám nabídli jiný termín. To je od takového klubu skvělá věc a my si toho moc vážíme. Druhý zápas měl být s účastníkem divize F Realem Top Frýdek-Místek, což by byl výborný soupeř. Takže zápasy neproběhly, ale základní osu v hlavě mám i bez těchto konfrontací.

Určitě jste s vedením klubu rozebírali cíle pro letošní sezonu. Vrátíte se třeba k myšlenkám na postup do I. ligy, které jste mívali v některých minulých sezonách?

Jistě, na schůzích jsme i to rozebírali. A klukům jsme to na úvodním tréninku řekli. Cíle jsou úplně jednoduché, letošní ročník bereme jako přechodový, máme kompletně nový tým a chceme jít zápas od zápasu a uvidí se, na co to bude stačit. Rozhodně ale nikomu nedáme kůži zadarmo. Chtěl bych, abychom hlavně po palubovce jezdili a bojovali srdíčkem za klub a naše fanoušky. A z toho vyplývá další důležitý cíl, tedy, aby se hráči v klubu během roku zabydleli a po sezoně nedošlo opět k hráčským změnám a my mohli pracovat trošku koncepčně. Takže teď myšlenky na nějaký postup do nejvyšší soutěže nejsou na pořadu dne. Hlavně ať to kluky baví a jestli na druhou ligu budeme mít kvalitu, to se uvidí v sezoně.