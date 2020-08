Z plánovaných dvou zápasů se hrál jen jedem, protože páteční večerní klání na hřišti v Blansku „uplavalo. „Už po cestě do Blanska nám přišla zpráva, že silná bouřka právě zatopila místní Strawberry field, že nemá cenu tam jezdit. Zápas musel být odložen,“ sdělil předseda Pelikans Bučovice Lubomír Vykoukal.

Pelikans Bučovice

- Olympia Blansko 4:13



Sestava: Filip Fabian, Jose Chavez, Marek Posolda, Yasser Tellez, Michal Posolda, Lukáš Řehůřek, Daniel Šmehlík, Tomáš Vykoukal, Jakub Kubečka, Petr Jareš, Ondřej Králík, Ondřej Vykoukal.

Trenér: Jiří Foitl st.

Mužstvo se vrátilo domů a s napětím sledovalo svoje hřiště, jestli na něm bude možné v sobotu odehrát odvetu. V Bučovicích napršelo pětatřicet milimetrů. Když déšť v jedenáct hodin dopoledne ustal, byly některé části vnitřního pole pod vodou.

„Kluci museli letos už potřetí těsně před zápasem nastoupit na brigádu a mimo jiné dodat na rozbahněná místa antuku. Po zhruba třech hodinách práce bylo hřiště hratelné, práce probíhaly téměř do začátku zápasu. Díky tomu nemohly oba týmy absolvovat předzápasovou přípravu,“ upozornil šéf klubu.

Na těžkém terénu obě mužstva nasadila od začátku svižné tempo, které vydrželo až do konce. Zápas trval pouhých dvě hodiny a čtrnáct minut. Olympia vyhrála 13:4.

Na kopci za domácí Pelikány zahájil nadhazovač Ondřej Vykoukal. Blansko začalo na pálce s Martinem Perničkou. Hráč je v Blansku na hostování z juniorského týmu Draků Brno. Blansko i díky němu rychle naplnilo mety a Pernička doběhl pro první bod. Hned nato po chybě domácích stáhla Olympia ještě jeden. Obrana ale tlak ustála a rychle směnu zakončila. První pobyt na pálce měli Pelikáni velmi krátký. Na metu se dostal jen Marek Posolda. Tři jeho spoluhráči odpálili míče do vzduchu, což by pro obranu Blanska snadná záležitost.

Druhou směnu v obraně si Pelikáni pohlídali. První aut zaznamenal nadhazovač Ondřej Vykoukal, když chytil vysoký odpal ze vzduchu. Další odpal šel k první metě a Marek Posolda si s ním lehce poradil. Třetí aut přišel hned vzápětí, kdy vysoký odpal blanenského hráče chytil Lukáš Řehůřek. Pobyt na pálce měli Pelikáni bohužel také krátký. Nevěděli si rady s levorukým blanenským nadhazovačem Štěpánem Havlíčkem a jejich odpaly do vnitřního pole obrana lehce zpracovala.

V třetí směně přišel první ze čtyř homerunú v zápasu. Zaznamenal ho blanenský Ladislav Kabeš. Rozjeté blanenské pálkaře naštěstí pro domácí tým rychle zastavil domácí nadhazovač Ondřej Vykoukal, když chytil prudký line drive, přímý rovný odpal, který mířil přímo na něho. V této směně domácí konečně zaznamenali první doběh po homerunu José Chávese. Bohužel žádný další domácí hráč se na mety nedostal.

Oproti minulému týdnu s Jabloncem hráli Pelikáni mnohem zodpovědněji a divákům se hra musela líbit. Na body to ale nestačilo. Hosté byli po utkání spokojení.

„Je to baráž, takže předem nemáte jistého nic. Navíc jsme jeli hrát na hřiště, kde jsme nikdy nehráli. Z tohohle hlediska je to samozřejmě nevyzpytatelné. Já jsem se tam sice byl před čtyřmi týdny podívat, když hráli s Frýdkem, takže jsem si nějakou představu udělal, ale to hřiště je opravdu dost specifické. To levé pole je dost krátké, za domácí metou je strašně málo prostoru, a to zápas může strašně rychle otočit. Koneckonců jsme od domácích dostali tři homeruny, zaplať pánbůh pro nás byly jen jednobodové. Kdyby tam byli víc na metách, tak to mohla být větší komplikace. Ale věřil jsem, že se projeví ten rozdíl v kvalitě, která mezi Blanskem a Bučovicemi určitě je. A to se potvrdilo,“ sdělil trenér Olympie Ivo Kučera.

V následujících dvou směnách bodovaly obě strany, Blanenští ale znovu navýšili odstup od domácích. Pelikánům chyběl i kousek štěstí, když dlouhý odpal Tomáše Vykoukala chytil blanenský středopolař až na plotě. K homerunu chyběl snad metr.

„Bohužel jsem odpálil na střed, kde je naše hřiště nejdelší. Jít to pár metrů doleva, bylo to za plotem,“ posteskl si bučovický pálkař.

V šesté směně Pelikáni střídali nadhazovače, když na kopec šel Ondřej Králík. Blanenští směnu ale opět vyhráli 2:1. Lukáš Řehůřek sice odpálil homerun, bohužel Pelikáni neměli nikoho na metách, a tak z toho byl znovu jen jeden bod.

Sedmá směna byla oboustranně bez bodu, když domácí Ondra Králík našel recept na blanenské pálkaře. Olympia v této směně také vystřídala nadhazovače. Na kopec šel také levoruký Aleš Blažek. Ten zařídil rychlý závěr směny.

V osmé směně Pelikáni střídali nadhoz, na kopec šel zkušený Leonardo Paredes. Cílem bylo zastavit blanenské pálkaře. To se mu podařilo. Zároveň v této směně zaznamenal svůj další homerun. S pěti homeruny je zatím nejlepším hráčem v této činnosti ze všech mužstev v nadstavbě.

V deváté směně Olympia přidala ještě dva body, Pelikáni vyšli naprázdno a zápas skončil stavem 13:4 pro hosty.

„Myslím, že jsme s Olympií odehráli dobrý zápas. Bohužel jsme málo efektivní v útoku. Když už se nám podaří nějaké hity (odpaly, pozn. red.), nejsme schopni je spojit tak, aby z toho byly body. Viz i dnešní tři naše homeruny, při kterých nebyl nikdo další na metách. Soupeř byl na pálce mnohem lepší, my jsme měli osm hitú, oni šestnáct. A v obraně jsme udělali čtyři chyby, zatímco Olympia jen jednu,“ zhodnotil zápas Vykoukal starší..

Nesehraný páteční zápas v Blansku se bude v úterý v 19.00 hodin a v sobotu se diváci v Bučovicích se mmohou těšit na další extraligový tým. Pelikáni přivítají SaBaT Praha. Zápasy začínají ve 13.00 a 16.00 hodin.