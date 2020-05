Končí celostátní skupina o dvanácti účastnících, v níž hrály týmy každý a každým doma a venku, s následným play-off pro osmičku nejlepších.

Nově bude patnáct mužstev rozděleno do tří základních skupin po pěti. Po osmi kolech sehraných každý s každým postoupí do čtvrtfinálové skupiny týmy z prvního a druhého místa a dva s nejlepší bilancí na třetí příčce. Osmička odehraje dalších čtrnáct kol každý s každým a čtveřice nejlepších si to pak vyřazovacím způsobem rozdá o přímý postup do extraligy. Zbývající sedmička bude hrát o pořadí a záchranu.

I. LIGA VOLEJBALISTŮ



Rozdělení do základní skupin:

Skupina A: VK Lvi Praha B, TJ Sokol Dobřichovice, USK Slavia Plzeň, VK České Budějovice B, VŠSK MFF Praha.

Skupina B: TJ Lokomotiva Česká Lípa, TJ Slavia Hradec Králové, VK Benátky nad Jizerou,VK Dukla Liberec B, TJ ČZU Praha.

Skupina C:TJ Sokol Bučovice, TJ Spartak Velké Meziříčí, VK Brno, Volejbal Ostrava, VSK Staré Město.

„Mám velkou radost, že se to stalo, protože pro mě je to trošku hlubší příběh, než ten z posledních dvou měsíců s koronavirem. Osm roků jsem inicioval změnu hracího systému z pozice třetiligového týmu. Chválím, že se svaz k tomuto kroku odhodlal a musím potvrdit, že se reorganizací zabýval opravdu velmi vážně. Až do detailů. Například vzdálenostmi soupeřů v jednotlivých skupinách. A je výborné, že to pak nebylo svazové direktivní rozhodnutí, ale vzniklo na základě hlasování všech patnácti klubů první ligy,“ komentoval reorganizaci Zbyněk Čížek, manažer a trenér Sokola Bučovice, který, coby dvojnásobný vítěz základní části, se letos vzdal postupu do extraligy.

O způsobu reorganizace hlasovalo dvanáct „kmenových“ klubů první ligy a tři nováčci postupující ze druhých ligy. V „koši“ byly čtyři varianty: celostátní patnáctičlenná skupina s herním systémem každý s každý, pak dvě regionální skupiny o osmi a sedmi družstvech, třetí se třemi skupinami po pěti týmech hraná jednokolově, a čtvrtá - tři skupiny po pěti dvoukolově. Vždy se závěrečným play-off. Kluby je „cenily“ čtyřmi, třemi, dvěma a jedním bodem. Součet vyzněl jasně pro v úvodu popsanou variantu. Nejhůř skončila varianta hrát 15 týmů každý s každým.

Nakonec rozhodovaly „hlasy“ čtrnácti klubů, protože Benátky nad Jizerou špatně vyplnily lístek, takže je svaz z hlasování vyloučil. Regionální základní část je pro kluby přínosem především z ekonomického hlediska, ale má i další klady.

„V první řadě to přinese finanční úsporu na cestovném a hlavně na nákladech za ubytování. A určitě to zvýší sportovní atraktivnost jednotlivých zápasů, protože v základních skupinách to vlastně budou vesměs regionální derby. A je to rozdělené velice dobře i ve skupinách, kde to v podstatě vyšlo tak, že jsou jakoby nasazení favorité. V áčku Lvi Praha, v béčku největší favorit celé ligy Benátky nad Jizerou a v našem moravském céčku my,“ doplnil Čížek.

Soutěž se začne hrát na začátku října.

Byť chválihodné, ale trochu pozdní je svazové rozhodnutí pro druhého okresního zástupce v ligových soutěžích TJ Holubice. Ta svoji moravskou skupinu druhé ligy vyhrála loni i letos, ale práva postupu se vzdala. Letos ve prospěch Volejbalu Ostrava.

„Kdybychom věděli, že se bude hrát tímto systémem, tak bychom výš určitě šli. Je škoda, že to svaz změnil až po závazných přihláškách do soutěže. Ale nedá se nic dělat, bereme to tak, jak to přišlo. První liga je teď ohromná soutěž. Do Vánoc se hraje tady v okruhu pár kilometrů. Pak se to sice rozdělí, ale na cestování a tedy časově to zůstává únosné. My bychom se do semifinále určitě nedostali, ale tomuto rozhodnutí fandím,“ ujistil manažer a trenér holubických mužů Arnošt Šmerda.