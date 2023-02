Jako obtížnější se jeví páteční „překážka“, s posledními Pražany by jakékoliv klopýtnutí bylo velkým překvapením. Hradec ale hraje o hodně. Aktuálně je čtvrtý, v posledním dvoukole jede do Bučovic a do Frýdku-Místku, kde nastoupí proti třetímu Blue Volley Beskydy. Ve hře o druhou příčku jsou ale i aktuálně právě druhé Dobřichovice, které hrají ve Velkém Meziříčí a v Brně.