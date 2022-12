„Velké Meziříčí jsme doma porazili 3:1, ale hrálo velmi dobře. Bylo znát, že jsou si vědomi, že nemají co ztratit. Sázeli na riskovaný kvalitní skákaný servis. Určitě v tom budou nepříjemní i doma. A tím, že vypadli z osmičky, teď mají ještě o motivaci víc. Určitě se do ní budou chtít rychle vrátit a vybojovat si účast v play-off. A to předpokládá především bodovat doma. My počítáme s těžkým utkáním a samozřejmě uděláme maximum pro to, abychom tam zvítězili,“ ujistil trenér a manažer bučovických sokolů Zbyněk Čížek.