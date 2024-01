Poslední kolo obou skupin nadstavbové části první ligy volejbalistů potvrdilo očekávaná fakta. Sokol Bučovice se ve čtvrtfinále utká s vítězem skupiny o 7. až 14. místo VK Velké Meziříčí. TJ Holubice vstoupí do bojů skupiny o záchranu z nejlepší pozice.

Ilustrační. | Foto: Patrik Minda

Elitní skupinu Bučovičtí sokoli zakončili hladkým vítěství nad béčkem extraligových Českých Budějovic 3:0 a skončili druzí. Hosté si přivezli jen jednu extraligovou posilu a kladli větší odpor v podstatě jen v prvním setu. Od začátku vedli, takže za stavu 14:18 si musel trenér Zbyněk Čížek vzít oddechový čas k »promluvě« o přístupu k zápasu. Zabrala a další dění měli jeho svěřenci pod kontrolou.

I. liga mužů:

Čtvrtfinálová skupina o 1. - 6. místo:

Sokol Bučovice – VK České Budějovice B 3:0

Sety: 25:23, 25:13, 25:20. Bučovice: Roman, Neubauer, Minda, Štefko Tříska, Mlčúch, Vodička, Herman, Čeketa, Luska, Jakubec, Červinka, Špelda, Žák. Trenér: Zbyněk Čížek.

Konečná tabulka:

1. Dobřichovice 10 7 1 0 2 25:12 23

2. Bučovice 10 6 0 1 3 22:14 19

3. Hr. Králové 10 4 2 2 2 23:17 18

4. BV Ostrava 10 3 2 2 3 21:20 15

5. Liberec B 10 1 1 3 5 13:27 8

6. Č. Buděj. B 10 0 3 1 6 13:27 7

Čtvrtfinále: Bučovice – Velké Meziříčí, pátek 2. 2. (19.00), sobota 3. 2. (18.00). SK Školní ul. Další dvojice: Dobřichovice – VK Brno, Hradec Králové – České Budějovice B, Blue Volley Ostrava – Dukla Liberec B.

Skupina o 7. - 14. místo:

VK Lvi Praha B

– TJ Holubice 1:3

Sety: 25:22, 23:25, 21:25, 18:25. Holubice: Adamec, Bláha, Haník, Kolář, Koukal, Lukšíček, Mrázek, Gonda, Namešanský. Trenér: Aleš Šmerda.

Konečná tabulka:

(bez Velkého Meziříčí a Brna i základní pořadí skupiny záchranu)

1. Vel. Meziříčí 14 11 1 1 1 39:14 36

2. VK Brno 14 7 2 2 3 31:22 27

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Holubice 14 6 2 2 4 32:27 24

4. MFF Praha 14 4 2 3 5 26:29 19

5. Kolín 14 4 2 1 7 23:29 17

6. ČZU Praha 14 5 0 1 8 21:29 16

7. Plzeň 14 3 2 2 7 22:33 15

8. Lvi Praha B 14 4 1 0 9 20:31 14

Příští zápasy: Holubice – Lvi Praha B, pátek 2. 2. (18.00), Holubice – MFF Praha, sobota 3. 2. (15.00).

„Po tom tajmu jsme to rychle otočili. Více jsme se koncentrovali na hru a přestali jsme dělat takové ty jednoduché chyby. Vyhraná koncovka nám pomohla do dalších dvou setů, hráli jsme v pohodě, protočili jsme všechny hráče a všechno to zakončil prvním mečbolem Štefko,“ konstatoval bučovický kouč.

Ve čtvrtfinále se tedy bude opakovat souboj ze stejné fáze loňské soutěže, kdy tým z Vysočiny překvapivě vítěze základní části vyřadil.

„Play-off se hraje trochu jinak než dlouhodobá soutěž a my tomu přizpůsobíme přípravu v tomto týdnu. Myslím si, že pro celou sérii bude hodně důležité, kdo vyhraje první zápas. To vítězi dává jakýsi takový klid pro další pokračování,“ jen naznačil Čížek.

Také Holubice hrály proti extraligové rezervě. Pro potíže na dálnici dorazili do Prahy pozdě a prakticky bez rozcvičení vstoupili do zápasu s béčkem Lvů. Hosté sice od začátku vedli, ale v koncovce udělali hrubé chyby a set tak vlastně soupeři sami věnovali. Další průběh ale už měli plně pod kontrolou. Se stejným soupeřem rozehrají skupinu o záchranu, do které se započítávají všechny výsledky ze skupiny 7. - 14. místo. Takže Holubičtí začnou s uklidňujícím pětibodovým náskokem před MFF UK Praha.

„V poslední době nás provází větší počet zranění a my ten kádr nemáme zase tak široký. Takže těžko můžu říkat, že bychom si tuto skupinu mohli nějak užívat, ale je fakt je, že v našem základním kádru určitá síla je a pokud se alespoň nějak sejdeme, tak nějaké obavy mít nemusíme. Určitě jsme naprosto v klidu a všichni hráči dostanou stejný prostor, což nám ten náskok umožňuje. Myslím, že máme dostatečnou kvalitu, abychom bez problémů první ligu udrželi,“ ujistil trenér Aleš Šmerda.