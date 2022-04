Mimořádný význam utkání se podepsal na výkonech obou týmu. S psychickým tlakem se ale lépe vypořádali domácí, přestože vstup do zápasu měli lepší hosté. Ti v první sadě průběžně vedli o dva až tři body. Od stavu 5:8 ale už palubovku jednoznačně ovládli domácí a Benátkám povolili jen šest bodů.

I. liga mužů

Finále:

TJ Sokol Bučovice

– VK Benátky n. J. 3:1

Sety: 25:14, 17:25, 25:22, 25:23. Čas: 125 min. Rozhodčí: Peloušek, M. Novák. ŽK: Palgut (Ben.). Diváků: 320. Stav série: 2:1. Čtvrtý zápas: sobota 2. dubna, 18.00 hodin, SH Školní ulice.

Sestava Bučovic: Kristian, Perry, A. Provazník, Neubauer, Dítě, Varous, Kovařík (L) – Červinka, Ninda, Masař. Trenéři: Zbyněk Čížek, Jaroslav Vlk.

„Tu hru, se kterou jsme u nich otočili z 0:2 na 3:2 jsme si přenesli domů. Tedy do tří setů, vyjma toho druhého. Ukázali jsme, že jsme nad nimi fyzicky i psychicky. Teď prožíváme euforii. Mám velkou radost a hlavně chci poděkovat všem spoluhráčům a fanouškům. Atmosféra byla neskutečná, v takové jsme v této sezoně tady ještě nehráli,“ radoval se po zápase univerzál Marek Perry, který v tomto utkání s páskou na rukávu zastoupil pracovně zaneprázdněného kapitána Josefa Mlčúcha.

Druhá sada měla podobný začátek jako první. Hosté dokonce vedli až o sedm bodů (14:7), ale opět o náskok přišli. Od stavu 16:16 ale domácí fanoušci jen kroutili hlavami, co se to děje. Do pole hostů poslali domácí jediný balón. Trend úvodů setů pokračoval i ve třetím dějství. Hosté vedli 6:3 a 7:4, pak ještě 12:7 a 14:10, ale to už se miska vah začala pomalu, ale jistě překlánět na domácí stranu. Sokoli opět srovnali na 16:16 a průběžné vedení o dva až tři body udrželi do poměrně klidného konce.

V opačném gardu pak proběhl závěrečný set. Sokoli vedli 3:0, 8:3 a 18:13. Bohužel zase přišel zkrat a stav 18:20 a 19:21 pro hosty. Naštěstí to Bučovičtí ještě stihli napravit.

„Je to strašná úleva. Myslím si, že jsme zase udělali důležitý krok k tomu, abychom dokázali to, o čem jsme na začátku sezony nemohli ani snít. Ale musíme si to rozebrat, protože třeba vést doma ve čtvrtém setu 18:13, a takhle si to zkomplikovat, to není dobré. Tam jsme to určitě měli sehrát líp. Celkově ale kluky musím pochválit. Teď to vypadá nadějně, ale hotového samozřejmě ještě není nic…“ zestručnil své hodnocení Čížek.

Už remízový stav série z Benátek napovídal, že vítěz čtvrtfinálové skupiny to v Bučovicích nebude mít jednoduché. Ale na další komplikaci zřejmě nebyli Benátští moc připravení. Čížkův trenérský kolega Jaroslav Vlk po zápase naznačil, že nervozita byla na obou stranách, ale výkon hostů poznamenala mnohem víc. Dá se to vystopovat i v pozápasovém hodnocení trenéra hostů Pavla Třešňáka, i když nakonec přece jen zmínil i herní příčiny porážky.

„Bylo to tendenčně odpískané. To jsou vypjaté zápasy, ve kterých je každý bod důležitý. A když si rozhodčí dovolí písknou dvakrát tažený míč při přihrávce a pak neodpískat flagrantní dvoják u soupeře, to je potom těžké a psychicky náročné. I pro zkušené hráče. Herně jsme nezvládli přihrávku z plachtícího podání, to byla zásadní věc. A nepodržely nás naše obvyklé opory,“ konstatoval kouč Benátek.

Jak naznačil Perry velkou roli sehrálo domácí prostředí. V době sportovního historické úspěchu, jímž už samotný postup do finále je, má klub i nový návštěvnický rekord 320 diváků.

„Věřím, že stejná kulisa nám pomůže i v sobotní odvetě,“ očekává Čížek. Ta se bude hrát od 18.00 hodin.