Tou první na Vyškovsku bylo tradiční „Šachové loučení s uplynulým rokem“, které je vždy pro hráče z Vyškovska i oficiálním okresním přeborem v rapid šachu. V šachové historii okresu tak provždy bude jako premiérový, první „počítačový“ vítěz a mistr okresu zapsán Jiří Jireš, pětadvacetiletý hráč šachového oddílu při Městském kulturním středisku Vyškov.

„Vítězství mě samozřejmě těší, ale já přece jen raději hraju živé turnaje. Je na nich naprosto jiná atmosféra a zvláště na našem Šachovém loučení. To je spíše takovým přátelským setkáním nás šachových kamarádů,“ zdůraznil staronový okresní přeborník.

Den před Silvestrem obhájil své loňské vítězství a s bonusem i celkového vítěze. Na první pohled měl cestu k prvnímu místu usnadněnou. Do turnaje se totiž nepřihlásili všichni tři loňští medailisté, včetně vítězného Prostějovana Romana Závůrky. Jejich neúčast ovšem plně vyvážila kvalitní konkurence zejména z Boskovic a Starého Města u Uherského Hradiště. A zatímco loni v živém turnaji startovalo 44 hráčů, letos to bylo o dvacet víc, a to pořadatelé museli odmítnout skoro dvacet přihlášek, které nesplňovaly podmínky startu nebo přišly po uzávěrce.

„I když Roman nehrál, měl turnaj vysokou úroveň, určitě srovnatelnou s loňským. Byla tu hodně těžká konkurence z okolí a hodně výborných hráčů z Vyškovska. Nejtěžší partií pro mě byla remíza s velkým talentem ze Starého Města Bayarjavkhlanem Delgerdalaiem. Na svůj věk hraje opravdu výborně. A musím i přiznat, že v dalších dvou partiích jsem měl hodně štěstí. S Vladislavem Sládkem ze Slavkova to byla hodně ostrá partie, kterou jsem nakonec vyhrál. S Jakubem Proboštem ze Slavie Boskovice jsem to měl už vlastně prohrané, jenže on pak udělal chybu a prohrál,“ sportovně přiznal Jireš, který „Loučení“ vyhrál se ztrátou pouhého půl bodu před zmíněným mladíčkem ze Starého Města. Mimochodem českým reprezentantem v kategorii do deset let.

Oproti ostatním sportům mají šachisté v možnosti hrát online přes internet obrovskou výhodu. Lze tak totiž odehrát v podstatě plnohodnotnou soutěž. Tradiční sváteční atmosféra Šachového loučení je ale nenahraditelná.

„Tak trošku jsme si ji dělali s bráchou. On hrál ve vedlejší místnosti a mezi koly jsme si mohli popovídat. Partie jsme ale nerozebírali. Jednak na to nebyl čas, jednak má devatenáct let a šachům se nevěnuje tak, jako já. Prostě si chtěl jenom zahrát a mně to pomáhalo přehodit se na další partii. Nevadilo mu, že skončil čtyřicátý,“ sdělil Jireš starší.

Současný nejlepší vyškovský hráč má už na kontě i titul krajského přeborníka. V roce 2020 toho moc nenahrál. Před šachovým loučením jen druhý tradiční vyškovský turnaj, červencové „Nečasovky“, což je pro změnu okresní přebor v bleskové hře. V něm bral stříbro za vítězným a o něco zkušenějším Jaroslavem Hejným mladším.

„Byly to opravdu jen dva turnaje, ale o to víc se mně dařilo. I druhé místo v Nečasovkách je velmi cenné, i ty jsou hodně prestižní soutěží. Důvodem mé menší šachové aktivity ale nebyl koronavirus, jako u drtivé většiny sportovců, ale dokončoval jsem studium na vysoké škole. V létě jsem psal diplomku a na šachy jsem neměl zrovna moc času. Přednost dostala škola, teď jsem tedy magistr v oboru statistiky,“ vysvětlil hráč.

Stejně jako všichni sportovci si přeje, aby letošní rok proběhl úplně jinak než teď minulý, plný omezení a zákazů.

„Teď něco plánovat je dost problematické. Ale určitě bych si chtěl zahrát na mistrovství republiky amatérů, které má být v březnu v Brně. A také nějaké větší turnaje, kam z Vyškova jezdíme tradičně, v Brně, v Jeseníku a další,“ naznačil možný program letošního roku Jiří Jireš.