Kristýna Dorazilová vládne klukům. V rapid šachu a dokonce i o věkovou kategorii starším. Vyhrála okresní přebor před Martinem Kužílkem a Vojtěchem Karafiátem.

Mladí vyškovští šachisté. Okresní přebor SK Vyškov | Foto: Deník / VLP Externista

Klasické šachové soutěže se hrát nemohou, a tak mladí šachisté zasedli doma za počítače. Do okresního přeboru se přihlásilo třiadvacet hráčů a hráček, a protože byl otevřený, zahrálo si o vyškovský titul i několik dětí z Brna a okolí. Hrál se jeden společný turnaj a pořadatelé pak samostatně vyhlásili i přeborníky v kategoriích do deseti, čtrnácti, kam patří absolutní vítězka a „bronzový“ Karafiát, a do osmnácti let, v níž zvítězil Brňan Kužílek. Nejmladší kategorii ovládl vyškovský šachový talent Marek Pukowietz.