První ročník nohejbalového turnaje žáků vyškovských základních škol dostal přiléhavý název »První smeč«. Uspořádal jej Okresní nohejbalový svaz Vyškov ve spolupráci TJ Sokol Dědice a se záměrem přivést k nohejbalu více mladých hráčů a hráček.

První smeč, nohejbalový turnaj žáků základních škol z Vyškova, má za sebou premiérový ročník. | Foto: Radek Šišma

„Ano, bylo to tak trochu s náborovým podtextem. Musím říct, že jsme moc rádi turnaj uspořádali a doufáme, že se nejen až zase za rok opět setkáme. Dík patří zástupcům učitelských sborů jednotlivých škol, že nám byli při organizaci nápomocni, a také Sokolu Dědice za poskytnutí haly,“ vysvětlil a ocenil předseda okresního svazu Libor Zeman.

Přihlásilo se devět trojic žáků a žákyň druhého stupně základních škol z Vyškova a jedna trojka nadějí modřické nohejbalové bašty. Nejen zpestřením byl start jedné ryze dívčí trojky, protože ta dokázala klukům někdy pěkně »zatopit«.

První smeč

Konečné pořadí: 1. ZŠ Purkyňova A, 2. ZŠ Purkyňova B, 3. ZŠ Nádražní, 4. ZŠ Purkyňova C.

* * *

KONTAKTY pro mladé zájemce o nohejbal:

Okresní nohejbalový svaz Vyškov

Libor Zeman - 605 271 661

Radek Šišma - 724 948 463

Družstva si to nejprve rozdala ve dvou pětičlenných skupinách systémem každý s každým. Do vyřazovacích bojů z obou postoupila první čtyři. Největší zastoupení ve čtvrtfinále měla ZŠ Purkyňova, a to třemi týmy. Dalšími účastníky »pavouka« byla dvě družstva ZŠ Nádražní, dvě trojky ZŠ Tyršova a jedna trojice ze ZŠ Letní pole. Do boje o stupně vítězů se po zajímavých zápasech nakonec dostali všichni tři zástupci Purkyňovy a trojka ZŠ Nádražní.

„První zápasy byly poznamenány určitou nervozitou a nezkušeností, ale s postupem času jsme byli svědky velice zajímavých a pěkných výměn. O zlato podle našich předpokladů zabojovala Purkyňova A ve složení Jakub Rokos, Matyáš Čáslava, Tobias Jakubík a Michal Bárdys s béčkem stejné školy. Jeho barvy hájili David Janáček, Filip Novotný, Maxim Ratusneac a Petr Přikryl. První příčku po boji nakonec o jeden balón získalo áčko. Bronzovou medaili, také v zajímavém utkání, urvalo družstvo ZŠ Nádražní A, za které hráli Jiří Dostálek, Matěj Šebesta, Filip a David Ambrožovi. Bramborovou medaili si odneslo céčko ze ZŠ Purkyňova,“ komentoval výsledky Zeman s pozvánkou pro další zájemce o tento krásný sport.