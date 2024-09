Pro horečku nemohl nastoupit František Dlabka a hned v prvním zápase se zranil kapitán mužstva Radek Pelikán. Jen z tribuny sledoval utkání dlouhodobě zraněný exmistr světa Petr Bubniak.

1. liga - play-out:

R.U.M. NK Holubice – TJ Slavoj Český Brod 0:5

Sety: 1:10. Sestavy - jednotlivé zápasy:

1d: Pelikán, Petr / Krejčí – J. Bálek, Červenka 1:2 (-9, 6, -8). 2d: Příhoda, Svoboda – Vedral, T. Cibulka 0:2 (-9, -8). 1t: Sušil, Krejčí, Petr – J. Bálek, Vedral, Janík 0:2 (-8, -8). 2t: Příhoda, Hicl, Svoboda – O. Cibulka, T. Cibulka, Sýkora 0:2 (-7, -8). s: Svoboda – Vedral 0:2 (-3, - 1).

Stav série: 0:1.

Druhý zápas: Český Brod – Holubice, sobota 21. 9. (14.00). Případné třetí utkání: Holubice – Český Brod, neděle 29. 9. (14.00).

„I někteří další hráči si stěžovali na drobnou virózu. Zkrátka tentokrát se nám to všechno tak negativně sešlo dohromady. Třeba do singlu jsme žádného specialistu neměli a musel to vzít na sebe Svoboda, který singl vůbec nehraje. Tím nebrečím, jen popisuju stav. Je klidně možné, že i kdybychom byli v plné sestavě, tak bychom třeba taky prohráli. Brod má opravdu výborné hráče,“ sdělil k porážce Dlabka starší.

Nejvyrovnanějším dílčím zápasem byla již zmíněná první dvojka, kterou nedohrál Pelikán. Byl to jediný zápas, v němž domácí dokázali uhrát alespoň jeden set.

„Kluky výhra v první dvojce správně nakopla a pak už soupeři nedovolili vyhrát ani set. Zápas zakončil Mára Vedral výborně odehraným singlem,“ pochvaloval si kapitán hostů Ondřej Cibulka.

Český Brod se tak v barážové sérii ujal vedení 1:0 a postup by mohl potvrdit už v sobotu v domácí odvetě. Hraje se na dvě vítězná utkání. Pokud by ale Holubičtí dokázali stav srovnat, rozhodovalo by se na jejich kurtu. Poražený z této série sestoupí přímo do druhé ligy, vítěz se utká o setrvání ve druhé nejvyšší české soutěži v sérii s poraženým finalistou play-off druhé ligy.