Ve skupině o záchranu první ligy volejbalistů bylo tentokrát na pořadu jen jedno kolo. Hráči TJ Holubice hostovali v Kolíně, kde základní části prohráli 2:3, když už na sety už vedli 2:0. Tentokrát jim domácí nepovolili ani jeden.

Výsledek 3:0 vypadá jednoznačně, ale klidně se mohl podobat i tomu ze základní části, případně zápas mohl skončit i opačně. První a třetí set Holubičtí prohráli zbytečně pokaženými míči v koncovkách, vždy o dva body.

I. liga mužů:

Skupina o záchranu:

VK Kolín – TJ Holubice 3:0

Sety: 25:23, 25:19, 25:23. Holubice: Adamec, Bláha, Muroň, Kolář, Koukal, Lukšíček, Mrázek, Pisařík, Gonda, Namešanský. Trenér: Aleš Šmerda.

Další výsledky: MFF Praha – Lvi Praha B 1:3, ČZU Praha – Slavia Plzeň 3:0.

1. Holubice 17 8 2 2 5 38:30 30

2. Kolín 17 6 2 1 8 29:33 23

3. ČZU Praha 17 7 0 1 9 28:33 22

4. MFF Praha 17 5 2 3 7 30:36 22

5. Plzeň 17 4 2 2 9 26:39 18

6. Lvi Praha B 17 5 1 0 11 24:38 17

Příští kolo: Holubice – ČZU Praha, pátek 16. 2. (18.00).



Čtvrtfinále :

Velké Meziříčí – Bučovice 3:1 (-27, 18, 23, 21).

Stav série : 1:2. (-27, 18, 23, 21).: 1:2.

„V Kolíně je velká, nová a krásná hala a oni toho domácího prostředí umí dokonale využít. Člověk se tam tak trochu ztrácí a ta orientace dělá hodně. A tam jejich plachty jsou nepříjemné. Minule jsme tam neudrželi vedení 2:0, když oni od smečovaného servisu přešli na ty plachty a my jsme na to nedokázali reagovat. Teď jsme zase měli dva sety dobře rozehrané, ale prohráli jsme je na 23 bodů. Prostě uděláme s koncovce pár chyb, a to rozhoduje. Ale domácí a vyhráli zaslouženě, i když ty dva sety mohly skončit naopak. Nicméně pro nás ta prohra nic neznamená. Zůstáváme v klidu a chceme si hlavně pohlídat domácí zápasy,“ poznamenal trenér Aleš Šmerda.

Měl tím na mysli, že jeho tým má v čele tabulky stále dostatečný náskok, takže komplikace ohledně udržení se v soutěži jsou už v této fázi krajně teoretické. A zřejmě i to, že v domácích zápasech Holubičtí nastupují v lepším složení. Třeba Kolíně postrádali libera Frederika Gergeľa, za kterého na tomto postup musel zaskočit smečař Pavel Koukal.

SOKOLI ZNOVA NA VYSOČINU

Ve čtvrtfinále Sokol Bučovice ve třetím utkání prohrál ve Velkém Meziříčí 1:3. V sérii na tři vítězná utkání tak už vede jen 2:1 a dnes sokoly ve stejné hale čeká druhá odveta (18.00). Postup do semifinále si výhrou v Brně 3:0 a stejným poměrem na zápasy vybojovaly Dobřichovice. Jistou účast mezi elitní prvoligovou čtyřkou už má i Blue Volley Ostrava, který Liberci porazil bez ztráty setu Duklu B a sérii vyhrál rovněž 3:0. Čtvrté utkání se bude hrát v Českých Budějovicích. Jihostroj B porazil Slavii Hradec Králové 3:2 a snížil tak stav série na 1:2.