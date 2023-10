Dlouhých deset měsících uplynulo o doby, kdy futsalisté Amoru Kloboučky Vyškov hráli naposledy o druholigové body. Půst ukončí v neděli večer utkáním v Havlíčkově Brodu.

Ilustrační. | Foto: Tomáš Srnský

Zatímco loni byla východní skupina druhé ligy šestičlenná, nový ročník má letos devět účastníků. Většina z nich už má za sebou první kolo a úvodní soupeř Amoru, Havlíčkův Brod, v něm zvítězil v Brně na rezervou prvoligového Helasu 8:4.

II. liga - východ:

FK Havlíčkův Brod

– SK Amor Kloboučky Vyškov

Neděle 22. října,19.30 hodin, sportovní hala TJ Jiskra Havlíčkův Brod.

Vzájemné výsledky v minulé sezoně:

Amor Vyškov – Havlíčkův Brod 5:4 (3:2), Havlíčkův Brod – Amor Vyškov 0:2 (0:1)

„Čeká nás osm kvalitních soupeřů. První protivník Havlíčkův Brod je soupeř, se kterým jsme loni dvakrát vyhráli, ale v obou utkáních to bylo velice těsným rozdílem. Takže to pro nedělní zápas vůbec nic neznamená. Navíc máme nový tým. Očekávám, že domácí na nás vletí a budou chtít určovat ráz zápasu. Mají výhodu, že už hráli jedno kolo, které s Helasem B vyhráli. Další je, že se jejich klukům z fotbalu ve fotbalové divizi daří, takže předpokládám, že tam panuje dobrá nálada a to vše umocňuje kvalitu soupeře,“ sdělil před odjezdem na Vysočinu tranér Amoru Ladislav Štrublík.

Jak naznačil, přiveze tam téměř nový, a také velice mladý tým. Stát proti nim bude rychlostně i technicky dobře vybavený a hlavně zkušenější soupeř, takže Strublík očekává rychlý a běhavý souboj.

„Hodně důležité podle mě, bude jestli nastoupí domácí střelec Tonda Plichta, který je velice nebezpečným hráčem. My přijedeme s hodně mladým týmem, ve kterém bude několik juniorů z kategorie U19, tak uvidíme, jak se s premiérou mezi dospělými kluci poperou. Hrají kvalitní fotbalové soutěže, ale přece jen futsal je odlišný sport. V každém případě by mně měl zápas i dost napovědět, s kým budu moct stabilně do áčka počítat,“ dodal šéf vyškovské střídačky.

Amor si první utkání nové sezony s Gamaspolem Jeseník odložil na 16. prosince.