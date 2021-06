Český ragbyový svatostánek, Národní stadion na Na Markétě v Břevnově, přivítá jedenáct účastníků. Vyškované přijedou v pozici obhájce stříbrných medailí, loni ve finále prohráli s Tatrou Smíchov 0:40.

„Naše cíle jsou minimálně hrát zase o medaile. Pro mě je Tatra i letos hlavním favoritem. Má tam hodně hráčů z Dukly, kde se trénovalo každý den a byli prakticky v normálním tréninku. Na rozdíl od většiny mužstev, včetně nás, kteří jsme se dlouho nemohli připravovat vůbec. To by měla být její výhoda a měl by tam být markantní rozdíl, ale my se samozřejmě pokusíme překvapit,“ naznačil plány kapitán týmu Martin Kovář.

Ragby - MR 7s 2021, muži

Sobota a neděle 26. 6. a 27. 6. (9.00)

Stadion na Markétě, U Vojtěšky 11, Praha 6-Břevnov.

Skupina A: Tatra Smíchov, Praga Praha, Slavia Praha, Brno-Bystrc, Petrovice.

Skupina B: Jimi Vyškov, Juridica Praha, RC Libercem, Sparta Praha, Havířov, Mountfield Říčany.

Podle jeho informací tvoří základní sedmičku spolu s ním jeho bratr Ondřej Kovář, Petr Pořízek, Radim Trunečka, Pavel Pytela, Jiří Pantůček a Martin Gibala. Připraveni naskočit budu David Šenk, Adam Soural, Lukáš Voráč, Jindřich Bandy, Radek Fialka, David Brtníček a Jakub Schmied,

„Na sedmičky jsme se speciálně připravovali v posledních dvou týdnech. Bylo to šest tréninkových jednotek. Dělali jsme samozřejmě herní prvky, protože sedmičky jsou opravdu jiné. Na hřišti je víc volných prostorů a tím samozřejmě i víc příležitostí k bodování. Ale hodně jsme věnovali i taktice, třeba jak neuspěchat a připravit si koncovky. Zkrátka, abychom to zvládli i mentálně,“ upozornil šéf týmu.

Dvoudenní šampionát se bude hrát ve dvou skupinách systémem každý s každým. Čtyři nejlepší pak postoupí do vyřazovacího play-off. Vyškované skupinu B rozehrají v sobotu dopoledne s Juridicou Praha a Libercem, následuje Sparta Praha, Havířov a Říčany. Skupinu A tvoří Tatra Smíchov, Praga Praha, Slavia Praha, Brno-Bystrc a Petrovice.

„První dva soupeře z nižší soutěže moc neznáme, ale to neznamená, že budou slabí. Můžou tam mít nějaké rychlíky, což papírové prognózy může úplně zrušit. Sparta, tu známe, to asi bude prubířský kámen našich možností. Uvidíme. Ale, jak jsem řekl, jdeme do toho s medailovými ambicemi. I když je jasné, že to bude těžší šampionát než loni,“ ujistil Martin Kovář.