Extraliga XV:

JIMI RC Vyškov

– RC Sparta Praha

5. kolo, sobota 30. března, 14.00 hodin, Areál Jana Navrátila, Purkyňova ul.

Tabulka:

1. Praga Praha 4 4 0 0 110:76 18

2. Říčany 4 3 0 1 114:66 16

3. T. Smíchov 4 3 0 1 100:8 4 15

4. Sparta Praha 4 1 0 3 85:100 8

5. Vyškov 4 1 0 3 71:82 7

6. Dragon Brno 4 0 0 4 59:131 1

„Oni jsou mančaft, kde je hodně mladých šikovných hráčů, kteří už jsou v nároďáku, kde sbírají cenné zkušenosti. Takže to pro nás určitě nebude jednoduchý zápas. Matematika je ale zcela jasná. Buď vyhrajeme a udržíme se v boji o play-off, nebo prohrajeme, a pak by bylo jasné, že už hrajeme čistě o páté místo. Šance postoupit mezi čtyřku by už byla minimální,“ zdůraznil mimořádnost utkání kouč Vyškovanů Pavel Pala.

Možná i vzhledem ke zmíněnému omlazení střídá Sparta i v jenom utkání výborné okamžiky se špatným, takže zůstává tak trochu i nevyzpytatelným soupeřem. V hodnocení prohraného zápasu minulého kola doma s Tatrou Smíchov to naznačil kapitán sparťanů Richard Hřebačka.

„Ve druhé půlce se nám nepodařilo udržet koncentraci a pak ta hra šla do kopru. Za pět zápasů jsme chtěli získat minimálně patnáct bodů, což se nám už nepodaří. Samozřejmě po prohře není nálada ideální, ale máme i dost zkušené hráče na to, abychom se z chyb poučili,“ řekl právě jeden ze zkušených harcovníků Sparty. V utkání Sparta vedle 8:3, ale nakonec odešla poražená 11:30.

I Pražané vnímají souboj ve Vyškově jako klíč k postupu do semifinále.

„Rozhodující bude zápas s Vyškovem, kde to bude těžké. Musíme tam urvat plný počet bodů, abychom byli ve hře o play-off a dostali se zpátky do vítězné mentality,“ zdůraznil Hřebačka.

Pro zápas nemůže domácí lodivod Pala počítat se Štěpánem Prachařem, který se zranil v zápase reprezentace do třiadvacet let, a otazník visí nad startem útočníka Davida Jaroše, který v týdnu netrénoval pro poražené koleno.