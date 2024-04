Ragbisté chtěli s Tatrou získat víc. Ale i bod může být zlatý, míní trenér Pala

Stejně jako do první poloviny, tak i vstup do odvetné části nejvyšší domácí soutěže se ragbistům JIMI Vyškov nevydařil. Na domácím trávníku podlehli Tatře Smíchov 24:40 a do tabulky si připsali jediný bod. Navíc se v utkání vážně zranil Radim Trunečka a jarní extraligu už si určitě nezahraje.

Ragby extraliga XV JIMI Vyškov - Tatra Smíchov 24:40 | Foto: Zdeněk Vlach