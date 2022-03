„Ano, je to moc důležitý zápas. Pro oba týmy. My jsme prohráli s Říčanama a oni taky. Už se bude rozhodovat o tom, kdo si tu šanci na play-off udrží víc. Hrozí, že jeden z této dvojice z tohoto boje už vypadne,“ potvrdil význam utkání trenér Vyškovanů Pavel Pala.

Právě zápas s hlavním kandidátem na titul by mohl být jakýmsi měřítkem pro sobotní boj ve Vyškově. Pak by mírným favoritem měli být hosté z Prahy. Zatímco Palovi svěřenci v Říčanech zcela propadli (12:52), Tatra obhájce titulu doma dokázala potrápit (14:27).

Extraliga

Jimi Vyškov – Tatra Smíchov

Sobota 2. dubna, 14.00 hodin, stadion Purkyňova ul.

Tabulka (po dohrávce Sparta - Praga 26:13):

1. Říčany 3 3 0 0 153:31 15

2. Sparta Praha 3 3 0 0 103:31 15

3. Praga Praha 3 2 0 1 100:41 10

4. Jimi Vyškov 3 2 0 1 127:87 10

5. Tatra Smíchov 2 1 0 1 41:51 5

6. Dragon Brno 3 0 0 3 36:116 1

7. Slavia Praha 2 0 0 2 16:79 0

8. Přelouč 3 0 0 3 31:197 0

„Řekl bych, že nám chybělo trochu štěstí. Kupříkladu na konci první půle jsme měli velký tlak, který jsme bohužel nedokázali zužitkovat. Říčany byly podstatně lepší v mlýnech, v autech jsme byli ale vyrovnaní. To, co nás stálo body, je pár drobných chyb ve finální fázi, bez kterých by výsledek mohl vypadat jinak. I z naší strany to byl ale dobrý zápas,“ napsal na tatrováckém webu trenér Jan Oswald.

Pro Vyškov pro změnu hovoří domácí prostředí a snad už trochu konsolidovaná sestava. Z kádru, který v minulém kole deklasoval Přelouč (76:17) pro zranění chybí jen Martin Pořízek.

„Herně to pořád ladíme. Ve druhém kole jsme měli výpadek, proti Přelouči jsme se trochu zdrchali a už to trošku nějak vypadalo. Uvidíme, co s námi udělá soupeř, který určitě bude kousat víc než kousala Přelouč. Bohužel ve čtrnáctidenní přestávce jsme toho moc nenatrénovali, hlavně v tom prvním týdnu nebyla účast na trénincích podle mých představ. Těch šrámů bylo víc, než jsem si myslel. Tento týden už to bylo lepší, ale pořád je to o tom, že nás nechodí na tréninky třicet, aby kluci proti sobě měli patnáctkového soupeře. Ale určitě uděláme všechno proto, aby to v sobotu klaplo,“ ujistil vyškovský lodivod s upozorněním, že důležité bude, jak jeho tým uhlídá klíčovou postavu soupeřova týmu.

„Tu jejich desítku, Jihoafričana Jacquese Ficka. Ten jim tvoří hru a navíc je to borec, který dokáže zápasy rozhodovat. My se se sice musíme soustředit na vlastní výkon, ale taky si dávat pozor, aby u nás moc prostoru nedostal,“ naznačil šéf vyškovské střídačky.