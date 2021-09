„Nastoupíme skoro ve stejném složení a cíl musí být jasný, vyhrát. Stále sice chybí Pavel Pytela, který na tom není dobře a pořád netrénuje, ale teď bez něho hrajeme stabilně. Hráči mají svoji kvalitu a rozhodne tedy jejich přístup,“ zdůraznil trenér Pavel Pala.

I. liga

2. kolo:

Jimi RC Vyškov – RC Přelouč

Sobota 11. září, 14.00 hodin, areál Jana Navrátila, Purkyňova ul.

Poslední vzájemný zápas (29. 8. 2020): Přelouč – Vyškov 9:30.

Zápasy 1. kola:

Vyškov – Praga Praha 49:24

Přelouč – Sparta Praha 8:35

Kromě Pytely nebude mít k dispozici ani Davida Jaroše, který se vrátil zraněný ze srazu národního mužstva, a z rodinných důvodů nemůže nastoupit mladé křídlo Štěpán Prachař, který si s Pragou zahrál patnáct minut.

„Stále platí, že o soupeřích přehled moc nemám a nevím v jaké sestavě Přelouč přijede. Určitě bude důležité, jestli přivezou Honzu Čížka. Měl něco s kolenem, ale jak je na tom aktuálně, opravdu nevím. Je to reprezentant a pokud bude hrát, tak to pro soupeře určitě bude posila. Ale jak před Pragou, tak i teď říkám, že my se moc nebudeme koukat na to, kdo proti nám hraje, ale na to, co chceme hrát my. Budeme se snažit vnutit soupeři svoji hru. Pokud se to podaří, tak to bude dobré,“ dodal kouč Vyškovanů.

Klub upozorňuje a žádá fanoušky, kteří na zápas přijdou, aby respektovali nařízení vlády o vstupu na sportovní akce. Bude třeba se prokázat potvrzením o očkovaní, případně prodělání Covidu, nebo testem PCR, ne starší než sedm dní. Platí antigenní test, ne starší než 72 hodin.

Letošní první liga má zkrácený program bez play-off. Osmička mužstev se utká jen jednokolově každý s každým. Vyškované, jako nasazený tým, mají výhodu jednoho domácího zápasu navíc. Ve třetím kole bude příští sobotu v Brně na pořadu jihomoravské derby Dragon – Jimi.