Zatímco fotbalisté mohou hrát s otevřeným hledím a bez vážných starostí s následky případného nezdaru, ragbisté před sebou mají jednoznačný úkol – zvítězit. Postup do semifinále play-off si totiž nesmírně zkomplikovali sobotní domácí porážkou s Tatrou Smíchov 13:29. Hned po utkání trenér Pavel Pala zdůraznil, že ve zbývajících třech kolech základní části už si nemohou dovolit ani jednou prohrát, což by téměř s určitostí vystavilo jejich účasti v bojích nejlepší čtyřky stopku. O to těžší to na Spartě budou mít.