„Spokojený určitě jsem. Hlavně s tím, jak jsme do utkání vstoupili. Chtěl jsem, abychom byli koncentrovaní a hned od začátku to měli pevně pod kontrolou. To se povedlo. Jen mě trochu mrzí druhý poločas, protože v přestávce jsme si řekli, že chceme hrát na nulu vzadu. To nevyšlo, ale na druhou stranu jsme si dokázali, že pořád ještě umíme hrát pěkné ragby a že ten minulý týden byl spíše výpadek,“ s úsměvem ve tváři bezprostředně po utkání řekl trenér Pavel Pala.

Extraliga

3. kolo:

Jimi RC Vyškov

– RC Přelouč 76:17

Poločas: 45:0. Pětky: 11:3. Body Vyškova: Chalabala 20 (4xP), Kučera 19 (P, 7xKPP), Pantůček 17 (3xP,KPP), Ondřej Kovář 10 (2xP), Pytela 5 (P), Šenk 5 (P).

Po Říčanech byl ve zcela jiném rozpoložení a lze se domnívat, že se to promítlo i do přípravy na další kolo. Detaily Palových „opatření“ se ven nedostaly, ale efekt byl znát. Jeho svěřenci od první minuty zcela jednoznačně ovládli hřiště a do poločasu mohli jít i s vyšším náskokem než bylo skutečných 45:0. Pětky pokládali po pěkných kombinačních akcích.

„Neřekl bych, že by Přelouč byla vyloženě slabým soupeřem, nikoho nemůžete podcenit. Oni dost dlouho docela dobře bránili. Říčany jsme si samozřejmě vyříkali… To hlavní, co vyplynulo, bylo, že bez skládek to nepůjde. V úterý jsme měli trochu jiný trénink a soustředili jsme se hlavně na skládky. V utkání to bylo dost poznat, skládali jsme mnohem víc a líp, než v předchozích. V Říčanech jsme prakticky neskládali vůbec,“ nechtěl po utkání ani Ondřej Kovář pitvat téma Říčany z jiného, než ryze herního pohledu.

Po přestávce už převaha domácích nebyla tak výrazná. Uklidňující náskok a změny v sestavě trochu dostaly do hry i hosty. Hlavně na začátku druhé půle předvedli několik dobrých akcí a zřejmě ani sami nepočítali, že ve Vyškově budou sahat po bodu.

„Na jednu stranu jsem spokojený, protože jsme dokázali dát aspoň ty tři pětky. Na druhou se mně vůbec nelíbila naše obrana, kterou vyškovští hráči probíhali až moc jednoduše. Dost jsme jim to sami usnadňovali. Ale my jsme nohama na zemi. V zápasech jdeme většinou po tom, abychom každému soupeři položili pětku a když je jejich víc, tak tím líp, a kdyby to byl bonusový bod, bylo by to skvělé. Tady se nám to málem podařilo, ale znova říkám, že těch 76 bodů Vyškova je prostě moc,“ komentoval porážku hrající trenér Přelouče Jan Čížek, který ale tým koučoval jen ze střídačky.